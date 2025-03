Investigación sobre desapariciones y hallazgo de cadáveres en Oaxaca

TLAXCALA, Tlax.- El Gobierno del estado de Tlaxcala no reconocerá como tlaxcaltecas a los nueve cadáveres localizados en la zona limítrofe entre Puebla y Oaxaca hasta que concluyan las pruebas periciales correspondientes y haya una certeza sobre la identidad de cada una de las víctimas.

Así lo advirtió el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, al manifestar que hasta la fecha solo existen, oficialmente, cuatro reportes, tres por denuncia y uno por ficha de búsqueda, de cuatro tlaxcaltecas desaparecidos en Oaxaca y que podrían estar entre los nueve cadáveres hallados, durante el fin de semana, dentro de un vehículo abandonado sobre la supercarretera Oaxaca-Cuacnopalan.

"Hasta el momento, esta es la única información oficial que yo puedo otorgar en razón también a la secrecía de investigaciones y en razón a que corresponde a las fiscalías, principalmente del estado de Puebla, concluir con los temas periciales para la identificación de estas personas", apuntó en entrevista. ¿Cuántos son los jóvenes desaparecidos que tienen reportados?, se le preguntó.

-Cuatro por carpeta de investigación, uno por boletín de búsqueda, y que esto implica la posibilidad, porque todo evento de hallazgo de una persona fallecida se cruza, primero, justamente, con estas carpetas o boletines para identificar si son estas personas que están declaradas.

La Fiscalía General de Justicia de Oaxaca, a través de un comunicado de prensa, informó que recibió dos denuncias por la desaparición de tres mujeres y un varón identificados como Angie Lizeth Pérez García, Brenda Mariel Salas Moya, Raúl Emmanuel González Lozano y Noemí Yamileth López Moratilla.

Precisó que tras la activación de protocolos de búsqueda, localizó con vida a Brenda Mariel en el estado de Puebla, y que investiga el origen y la identidad de nueve cuerpos desmembrados localizados dentro de un vehículo gris oscuro con placas del estado de Tlaxcala.

El vehículo estaba abandonado en el kilómetro 83+500 de la vía Oaxaca-Cuacnopalan, en los límites de Puebla con el estado de Oaxaca.

Los casos quedaron a cargo de la Unidad de Personas No Localizadas (DNOL) y la Unidad de Búsqueda de Personas desaparecidas de la Vicefiscalía General de Atención a Víctimas y la Sociedad, con el apoyo de la Vicefiscalía Regional de la Costa y la Agencia Estatal de Investigaciones.

En tanto, la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y no Localizadas del Estado de Tlaxcala (FEPDNL), emitió una ficha de búsqueda por la desaparición de Lezly Noya Trejo.

Aunque el documento oficial informa que fue vista por última vez en San José Tetel, municipio de Yauqumehcan; sus familiares aseguraron que la última ubicación que tuvieron de ella fue en San Pedro Pochutla, en Playa Zipolite, Oaxaca, el 28 de febrero. Ramírez Hernández insistió en que, por parte de Tlaxcala, solo tienen el reporte de cinco tlaxcaltecas desaparecidos en Oaxaca, y que todavía se realizan los mecanismos de identificación de los cadáveres localizados. "Esta parte aún no llega y, por lo tanto, por eso no podemos confirmar que sean estos jóvenes, pero se está confirmando mediante las pruebas periciales.

¿La información que se tiene es que son nueve jóvenes desaparecidos? -No, en realidad son nueve cuerpos los que, aparentemente, sin confirmación de la fiscalía, aparecieron en este vehículo que fue hallado en la carretera; no obstante, esta no es una información oficial que haya trascendido por la fiscalía y hasta que no concluya el mecanismo nosotros no podemos asegurar el hecho ya que no nos corresponde como estado.

"Lo que sí, es que, en la coadyuvancia, hay cuatro denuncias y un boletín de búsqueda que dan un total de cinco personas que, hasta el momento tenemos tenemos como desaparecidas. Si están involucradas mayor número de personas, ampliaremos el mecanismo de colaboración", apuntó.

Explicó que puede ocurrir que algunas de las personas desaparecidas aún no tengan ni boletín de búsqueda ni exista una denuncia. "Hasta que no concluya un dictamen específico de la fiscalía general de Puebla no podemos asegurar este mecanismo. Son cuatro, reitero, tenemos conocimiento que son tres mujeres y un hombre de las carpetas y una persona de sexo femenino, que es la que se tiene la búsqueda", acotó.

El pasado domingo, medios de comunicación de Oaxaca informaron sobre la localización de un vehículo con nueve cadáveres con signos de extrema violencia. Según los reportes, dentro de la unidad fueron localizadas las identificaciones de Leslye "N", y Angie Lizet "N", dos jóvenes tlaxcaltecas reportadas como desaparecidas en Oaxaca entre el 24 y el 28 de febrero.

En redes sociales, tras difundirse la noticia, una mujer usuaria de la red social de Facebook, confirmó que su hija, Jacquelin Aileth "N", también reportada como desaparecida en la costa de Oaxaca, había sido ubicada entre los nueve cadáveres.