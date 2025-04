Familias pegan fichas de búsqueda de desaparecidos

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Decenas de familias con seres queridos desaparecidos colocaron fichas de búsqueda en una barda ubicada en viaducto Miguel Alemán Valdés, luego de una rodada de bicicletas y distintas actividades en el marco del Día de las Familias Buscadoras de México.

Acompañados de "Ocupa Graffica", los colectivos "Una Luz en el Camino", "Huellas de la Memoria" y "Hasta Encontrarles" pegaron cientos de fichas de búsqueda y grafitearon los nombres de personas desaparecidas, así como consignas del movimiento de buscadoras: "Muerte al narco estado", "hasta encontrarles", "¿dónde están?", "¿por qué les buscamos? porque los amamos?".

También se leen los nombres de: Pamela Gallardo, Ignacio Santiago Pérez, Jael Monserrat Uribe, Javier Ahumada, Alejandro Rubén Vázquez, Javier de Jesús González, Sandra Domínguez, Ivón Vergara, Carlos Giovanni Salazar, Crisóforo Salas Zamora, Mariela Vanessa Díaz, Sofia Lorena Sandoval, Jonathan Romero, entre otros.

Encabezados por Luciérnagas: Frente Amplio de Familias Buscadoras de Verdad, Justicia y Memoria, se dieron cita este domingo, en la Glorieta de Personas Desaparecidas para comenzar una rodada hacia la antigua sede de la Fiscalía de la República (FGR) y recordar cuando autoridades capitalinas destruyeron el memorial hecho con mosaicos para visibilizar a mexicanos y migrantes desaparecidos, lo anterior, el 25 de abril de 2024.

"Hoy estamos aquí porque en algún momento se pegaron algunos mosaicos los cuales, la FGR quitó, sin importar el espacio para hacer visibles y un lugar de memoria para nuestros desaparecidos, hoy no están. Hoy nuevamente venimos a recordarle al Estado que aquí estamos, que no nos vamos a cansar y que desde nuestra propia trinchera vamos a seguir luchando y hacer visibles a nuestros hijos", comentó Rosaisela Guzmán Milla, mamá de Luis Ángel López Guzmán, desaparecido el 26 de septiembre de 2018 en la Alcaldía Tláhuac.

También hicieron una parada entre las calles Oaxaca y Sonora para pintar nombres y consignas de familias buscadoras. Al llegar a la alameda de Tacubaya, madres tomaron el micrófono y lamentaron el actuar de las autoridades, al rechazar la crisis de desaparición forzada que se vive en México desde 1960.

"No es casual que más de la mitad de las personas desaparecidas en nuestro país sean jóvenes, hombres entre 15 y 39 años. De ellos, 35 mil son menores de 30 años y una de cada cuatro personas desaparecidas son mujeres. No son solo cifras, es una guerra abierta contra la juventud, contra la vida, contra el porvenir de generaciones enteras. Vivimos en un Estado que administra la vida y la muerte, donde no hay lugar para los cuerpos jóvenes, si no es como fuerza de trabajo barata, carne de cañón o mercancía de consumo", denunció una buscadora.

También lamentó la revictimización hacia sus hijos e hijas desaparecidas, pues se tienden a criminalizar y decir que desaparecieron por "andar en malos pasos". Así como la insensibilidad del pueblo que ignora la complejidad social y económica que genera la desigualdad, y ahora criminaliza a las familias buscadoras que buscan justicia, en las que han recaído de manera directa la violencia del sistema.

Con sus bicicletas, pinturas, estampas, lonas, carteles y latas de pintura, activistas, solidarios, músicos, fotógrafos independientes y artistas callejeros se unieron para acuerpar a las familias buscadoras durante la segunda rodada para conmemorar a los más de 127 mil desaparecidos en México.