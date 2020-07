Desaparición de personas siguió en la cuarentena

El confinamiento por el coronavirus no impidió que la desaparición de personas a manos de grupos delictivos continuara, puesto que, de acuerdo con cifras oficiales, entre marzo y julio de este año, mil 493 víctimas fueron registradas. Sin embargo, la cantidad fue menor que el año anterior.

A pesar de la baja de movilidad en el país y las medidas de distanciamiento social, cada día han desaparecido 10 personas desde que el Covid-19 llegó a México, muestran datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).

Mil 399 individuos fueron reportados como desaparecidos ante las autoridades, es decir, hay indicios de que su ausencia está asociada a la comisión de un crimen.

En tanto, únicamente 94 fueron catalogados como no localizados, lo que indica que no hay pruebas para suponer que fueron objeto de un ilícito.

Aunque este fenómeno siguió ocurriendo con todo y el Covid-19, la cifra es menor a la registrada entre marzo y julio de 2019, cuando hubo 3 mil 173 ciudadanos desaparecidos y no localizados. En lo que sí coinciden ambos periodos es en que más de 90% de la ausencia de personas se encuentra relacionada con un crimen.

Jalisco es el estado donde más incidentes han ocurrido, con 340, seguido por la Ciudad de México, con 143; Tamaulipas, 129; Nuevo León, 128; el Estado de México, 99; Guerrero, 80; Colima, 72; Morelos, 58; Sinaloa, 53, y Sonora, con 52.

Expertas coincidieron en que, durante la pandemia, las instituciones procuradoras de justicia no trazaron un plan para prevenir e investigar las desapariciones ni la búsqueda de personas.

"No había una estrategia para combatir eficazmente [esta problemática] desde antes del Covid-19, pero ahora parece que le dejaron la puerta abierta a los delincuentes", consideró Grace Mahogany, integrante del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda.



