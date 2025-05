Madres buscadoras luchan por encontrar a migrantes desaparecidos

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Padres y madres buscadoras de El Salvador, Honduras y Guatemala realizaron la tercera Brigada de Búsqueda en México, en los estados de Tamaulipas, Sonora y Baja California. Recorrieron albergues, centros de rehabilitación, Centros de Readaptación Social (Cereso) y plazas públicas, con la esperanza de encontrar vivos a sus hijos e hijas que migraron de sus países de origen.

"Nosotros apostamos a encontrarles con vida, recorrimos varios estados, visitamos las calles donde duermen las personas que no tienen un hogar. Después de tanto luchar, por fin nos permitieron ingresar a tres Ceresos de Sonora, donde pudimos tener un acercamiento con las personas privadas de libertad, porque sabemos que estos lugares son importantísimos, que debemos de visitar porque así es como los vamos a encontrar", indicaron.

Mientras pintaban la frase: "Migran para vivir con dignidad, no para desaparecer", en Paseo de la Reforma, siete familias migrantes denunciaron que la desaparición forzada sí existe y las autoridades se rehúsan a reconocerla, además, no abren correctamente las carpetas de investigación, lo que se suman a otras omisiones de Estado.

"Nosotras hacemos búsqueda en los estados donde ocurrió la desaparición, que es la zona fronteriza. Tamaulipas y Sonora es donde desaparece la mayoría de personas", dijo una buscadora representante de la Red Regional de Familias Migrantes y de la Asociación de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Honduras.

Desde el 24 de abril pasado, las familias llegaron a México y al día siguiente se desplazaron a dichos estados para buscar a sus hijitos con vida. Tras varios días de jornada, regresaron a la Ciudad de México para realizar actividades conmemorativas a sus familiares desaparecidos.

"Algunas de nosotras teníamos años intentando que las autoridades mexicanas abrieran una investigación por la desaparición de nuestros seres queridos y nos había sido negado ese derecho... eso también es desaparición. Algunas lo logramos y por eso estamos aquí, pero a nuestras compañeras nicaragüenses les volvieron a negar el derecho de buscar a su familiar", sostuvieron.

También se reunieron con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) para entregar la información recabada durante el recorrido y que sean incorporadas a las carpetas de investigación y reportes de búsqueda. Al igual que con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para atender temas de acompañamiento jurídico y con la Fiscalía General de la República (FGR), la cual revisará los avances de cada caso.

Este viernes 9 de mayo, colocaron fichas de búsqueda en la Glorieta de las y los Desaparecidos, donde se leen los nombres de cientos de migrantes: Santos Ernesto Ordoñez, Luis Alirio Quiroz, Gustavo Salvador Artiga, Benigno Alvares, Adalid Gonzani, Magali Guzmán, Santiago García, René Wilmores Ramírez, entre otros.

"Los gobiernos de nuestros países de origen siguen siendo los grandes ausentes. Este año, Honduras, asomó la posibilidad de involucrarse. Sin embargo, la Brigada arrancó sin la presencia de estas autoridades ni noticias de su ausencia. Fue hasta comenzada la búsqueda, ya con las familias en México, que nos enteramos por medio de un correo simple que Honduras, no participaría", lamentaron.

Rechazan apoyo de Gobernación

Respecto a las mesas de diálogo que realiza la Secretaría de Gobernación (Segob) a cargo de Rosa Icela Rodríguez, las calificaron como "revictimizantes", ya que las familias cuentan sus testimonios una y otra vez, pero no hay avances en las búsquedas en campo.

"Queremos mesas de trabajo donde nosotros podamos colocar nuestras propuestas (...) no lo que están haciendo ahorita, que es revictimizar a las familias. Por supuesto que no vamos a perder el tiempo en estas reuniones, al contrario, nosotras queremos el tiempo para salir a buscar, porque desde los escritorios no se va a lograr nada", afirmaron.

Reconocieron a autoridades que acompañan a las familias en búsquedas físicas y sensibilizar a las dependencias, mientras que otras se rehúsan a involucrarse y brindar apoyo a familias de personas migrantes.

"Autoridades de ministerios públicos no tienen ni idea porque jamás han salido a empolvarse los zapatos, no tienen ni la mínima idea de lo que es andar bajo el sol, bajo la lluvia. En el estado de Baja California, tuvimos que suspender las búsquedas a partir de mediodía porque la temperatura era demasiado alta y hacer búsqueda nocturna", agregaron.