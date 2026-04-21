Desapariciones crecen 10.5% en México, dice AI

Ciudad de México.- La organización Amnistía Internacional (AI) denunció este lunes que la cifra de desaparecidos en México subió 10.5% en 2025 respecto al año anterior y criticó la respuesta de México a la decisión del Comité de Naciones Unidas Sobre Desapariciones Forzadas de activar el artículo 34 para llevar el tema al pleno de la Asamblea General.

En su informe anual 2026, AI alertó que un nuevo orden mundial se está imponiendo en el mundo, dictado por líderes "depredadores", y citó como ejemplo los casos de Estados Unidos, Rusia e Israel.

Recordó que México sigue siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y remarcó que entre junio y septiembre el Congreso aprobó diversas leyes sobre vigilancia que "hacen que la información confidencial esté disponible para instituciones públicas, incluyendo las Fuerzas Armadas".

Sin embargo, el elemento central de las críticas de AI es el de los desaparecidos. En el reporte, lamentó que las autoridades "no reconocieron la labor de las mujeres que buscan a personas desaparecidas, a pesar de las recomendaciones de los organismos internacionales".

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Afirmó que "el número de desapariciones forzadas aumentó 10.5% en comparación con el año anterior (2024). Hasta diciembre, detalló, el número de casos de desaparecidos ascendía a 133 mil 500. Además, dijo, persistieron los feminicidios y los transfeminicidios" y que también aumentó el número de desplazados internos.

Sin embargo, acotó, la decisión del comité de la ONU fue recibida con críticas en México. La presidenta Claudia Sheinbaum, detalló, "negó categóricamente la existencia de desapariciones forzadas en el país", y el Senado pidió que el presidente del Comité sea sancionado por "especular" con que en México están ocurriendo desapariciones forzadas de manera sistemática. "La Comisión Nacional de Derechos Humanos negó que México estuviera atravesando una crisis de desapariciones forzadas".