Desaprueban alegatos de Gertz Manero tras revelaciones de presunto plagio

"Cada revelación sobre el tema de Gertz Manero se convierte en un escándalo adicional y corrobora las irregularidades de este caso", asegura Alma Maldonado, investigadora del Cinvestav, quien señala que las revelaciones de plagio y los alegatos del fiscal general de la República en su empeño de ingresar al Sistema son una vergüenza.

"No puede ser que alguien presente un expediente sin los artículos que refiere, que presente una revista de investigación que es de difusión... Gertz no tiene una línea de investigación, no tiene trabajo docente ni ha dirigido tesis, básico para ingresar; me da vergüenza es ahora SNI III, es un agravio para la comunidad y totalmente irrespetuoso con el trabajo y esfuerzo que los investigadores hacen por formar parte del Sistema", agrega.

Le parece más grave cuando aduce razones ideológicas, "los académicos siempre han sido críticos a los regímenes oficiales... La resolución es clara: no cumplía con ninguno de los criterios, y el hecho de que la directora del Conacyt haya aceptado y dado por válidos los argumentos, en realidad son a modo para que ahora digan que sí en efecto había sido discriminado".

El antropólogo Bolfy Cottom señala varios temas: La referencia a las comisiones evaluadoras que emiten un dictamen respecto de la petición de ingreso de Gertz al SNI, "con argumentos de que la producción es insuficiente, que es obra de difusión y opinión", dice además que "perfilan, a raíz del análisis, una disertación sobre plagio, pero no es clara esta opinión, no dan más información de qué encontraron; pero dejan ver que hay un problema de esta índole".

Agrega que no son claros los argumentos de Conapred para concluir que hubo discriminación; "en todo caso, quien sí llega a esa conclusión es Álvarez-Buylla, pero su argumento es muy endeble", y señala que la directora del Conacyt dijo que se han detectado otros en donde los aspirantes no cumplían con los requisitos y que aun así ingresaron, y es algo que ella "debió denunciar, decir cuándo sucedió y quienes fueron favorecidos con una aceptación indebida".

Por su parte, Sergio Raúl Arroyo, al participar en los "Diálogos Ciencia y Cultura", hizo una crítica al sistema judicial del país y se refirió al caso Gertz: "Es inaudito, frente a sucesivas comisiones académicas que lo rechazan, recurre a Conapred, y de ahí deriva una aceptación a nivel III en el SNI, ante una obra de dudosísima originalidad y autoría".