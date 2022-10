Descabellada, propuesta de Manuel Espino de pactar con el crimen: Eli Cervantes

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 29 (EL UNIVERSAL).- Eli Cervantes, senador por Morena, calificó de "descabellada" la propuesta para pactar con el crimen organizado y aludió que Manuel Espino es conocido por emanar de cargos durante el periodo neoliberal, un periodo en el que se olvidó del pueblo, y se menosprecio a los jóvenes, por lo que es posible que la propuesta que realiza sea un reflejo de lo que se hacía antes: simular y solapar la corrupción.

El también integrante de la Comisión de Seguridad del Senado en entrevista con EL UNIVERSAL consideró que Espino debe reflexionar más esta propuesta, pues los tiempos ya cambiaron, ya no se simula, hay un Estado que sienta las bases de una transformación total del gobierno, sus formas y del modo de hacer política. "El que se acerca a los grupos criminales siempre termina mal, hay que luchar por la paz atendiendo las causas que provocan la inseguridad".

Por lo que celebró la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador de rechazar reunirse con el narco, y reiterar una política de cero corrupción y cero impunidad, hacia la delincuencia, tanto organizada como a la de cuello blanco.

Además, dijo que en este periodo se ha tratado de llamar a los grupos criminales a la conversión, a apoyar a los más vulnerables y a los jóvenes con becas para disminuir las desigualdades sociales que aquejan a la sociedad mexicana.

Por su parte, el coordinador del Grupo Plural en el Senado, Emilio Álvarez Icaza, dijo que para emprender un diálogo con los cárteles de la droga por parte del gobierno, primero se tiene que reconocer que en México hay un conflicto interno armado, que los cárteles tienen una gran capacidad de fuego y operación.

"Eso ya está muy atendido y resuelto por el derecho internacional humanitario y a partir de generar esa condición se tienen que atender todas las reglas propias dicho marco internacional.

"Si el gobierno mexicano quiere emprender esa ruta tiene que hacerlo con inteligencia y tiene que hacerlo de la forma correspondiente en términos de lo que implica, porque de e otra manera es muy irresponsable, parecería sólo una ocurrencia", indicó.

La senadora del PRI, Claudia Anaya Mota, expuso que no existe el marco legal en México, ni nadie tiene las facultades jurídicas para dialogar o pactar con grupos criminales, por lo que es delicado que Manuel Espino realice estas declaraciones como si tuvieran carácter o validez oficial.

Sin embargo, dijo que abona a la certidumbre del país, tanto la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, y el de Gobernación, Adán Augusto López, ya aclararon que no existe instrucción del Ejecutivo Federal para una negociación o pacto de esta naturaleza.

"Creo que Manuel Espino debe cuidar mucho más sus palabras porque creo que hasta se expone y se pone en riesgo al advertir y al estar exponiendo que se sentó a negociar con grupos de esta naturaleza, sin tener ni siquiera una facultad para hacerlo", agregó la senadora por Zacatecas.

El coordinador del Grupo Plural en el Senado, Emilio Álvarez Icaza, dijo que para emprender un diálogo con los cárteles de la droga por parte del gobierno, primero se tiene que reconocer que en México hay un conflicto interno armado, que los cárteles tienen una gran capacidad de fuego y operación.

"Eso ya está muy atendido y resuelto por el derecho internacional humanitario y a partir de generar esa condición se tienen que atender todas las reglas propias dicho marco internacional.

"Si el gobierno mexicano quiere emprender esa ruta tiene que hacerlo con inteligencia y tiene que hacerlo de la forma correspondiente en términos de lo que implica, porque de e otra manera es muy irresponsable, parecería sólo una ocurrencia", indicó.