Descarta alza de violencia tras recompensa por hijos de "Chapo"

Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, descartó una alza de violencia en esa entidad luego que el gobierno de Estados Unidos ofreciera una recompensa de 5 millones de dólares por la captura de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

En reunión con medios a su llegada al Aeropuerto Internacional de Villahermosa para participar en el Consejo Nacional de Seguridad Pública y en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el Mandatario estatal aseguró que esta recompensa no es algo extraordinario, pues señaló que es algo común en la Unión Americana.

"Nosotros estamos atentos a lo que ocurra y ocupados en el tema de seguridad desde todos los puntos de vista. ¿Es una alerta extraordinaria? No, porque esto regularmente existe en los Estados Unidos", dijo.

Al tomar la palabra, el coronel Cristobal Castañeda, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, afirmó que se mantiene la misma coordinación de los tres niveles de gobierno.

"No vemos que haya un clima para que se incremente la incidencia delictiva en el estado. Mantenemos la misma coordinación en los tres niveles de gobiernos, hay una suma de esfuerzos del Ejército, de la Marina y de la Guardia Nacional. No vemos que con esta alerta se incremente la alerta delictiva en el estado. Hasta el momento no vemos condiciones que nos permitan suponer medidas adicionales", dijo.

Afirmó que: "Estamos atentos, afortunadamente no es una preocupación, estamos atentos".

Además, luego de que se diera a conocer un video en el que se observa a un hombre abrir fuego dentro de un establecimiento, quien en redes sociales se señala como un supuesto hijo de Aureliano Guzmán Loera, hermano de "El Chapo", el secretario de seguridad en la entidad informó que ya se abrió una carpeta de investigación por parte de la FGR.

"Hay una carpeta de investigación con la Fiscalía General de la República, hay que buscar hay que respetar los marcos competenciales que es el fuero federal", dijo.