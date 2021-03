Descarta AMLO pedir indagación a CJF por segundo juez que concedió amparo

Luego de que ayer otro juez se sumó al freno de la Ley Eléctrica, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que vaya a pedir otra investigación al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) como lo hizo con el juez Juan Pablo Gómez Fierro, pero señaló que se debe de transparentar todo lo relacionado en la entrega de estos amparos, pues reiteró que no debe de haber intocables.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo acusó que en sexenios pasados se le dio preferencia a empresas particulares para que generaran energía eléctrica y venderla a precios altos a la población.

-"Presidente, ya son 25, 27 suspensiones provisionales que se han otorgado, ya se sumó otro juez que ha otorgado otras".

"Y las que se acumulen", interrumpió el presidente.

-"¿Pediría también que se investigue a este otro juez o solo al primero?", se le preguntó.

"No, sólo la queja que presentamos, pero también hay que transparentar todo la vida pública tiene que ser más pública. La transparencia es una regla de oro de la democracia y no deben de tenerse intocables", dijo.

"Acerca de las suspensiones que otorgaron jueces, uno en particular, pues ha generado una polémica que yo considero bueno porque vamos a transparentar todos los relacionado con la política de privatización que se llevó acabo durante el periodo neoliberal en donde se le dio preferencia a las empresas particulares, sobretodo extranjeras para generar energía eléctrica, vender la luz a precios altos y darle preferencia, al mismo tiempo, a particulares y cobrar más a las familias, a los consumidores domésticos".

Y agregó: "Ayer lo decía, hay corporativos que mediante la interpretación sesgada, además de la ley que existía llegaban a pagar como están todavía pagando menos que lo que pagaba una familia de clase popular o de clase media por el consumo de luz y desde luego una tienda de abarrotes de una colonia, de un barrio, paga, y es lo que queremos corregir, hasta cinco veces más que lo que paga un centro distribuidor de productos de las grandes cadenas comerciales".