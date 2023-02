Descarta AMLO reunirse con ministra en aniversario de la Constitución

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó reunirse con la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Norma Piña, el próximo domingo en la celebración del aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917 que se llevará a cabo en el Teatro de la República, en Querétaro.

"¿Se reúne con la ministra Piña en Queretaro?", se le preguntó en conferencia de prensa.

"No, no, no", respondió, y señaló que la ministra del Máximo Tribunal tiene que estar en esa celebración "creo yo"

En el salón Tesorería, el Mandatario federal señaló que desconoce si está invitado a la ceremonia Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE.

"No sé, no sé eso. Yo no organizo eso", respondió.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que la Constitución de 1917 fue la constitución más avanzada del siglo XX en el mundo.

"Surgió de la revolución más importante del mundo en el siglo XX, la que consagra los derechos sociales, nada que ver con la política neoliberal o neoporfirista, es lo opuesto, todo lo que defendieron en 34 años los gobiernos que se padecieron en nuestro país. Toda esa política, o sea, el regresar la tierra, el regresar el agua, las minas, el petróleo, los ferrocarriles, los bancos, todo a los particulares y hacer un lado lo público y desde luego marginar al pueblo estableciendo un régimen oligárquico disfrazado de democracia, pero ya cambiaron las cosas", dijo.