Descarta Batres que panistas detengan aprobación de Paquete Económico

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 13 (EL UNIVERSAL).- Ante las manifestaciones que realizaron legisladores del grupo parlamentario del PAN, el secretario de Gobierno, Martí Batres, descartó que esto pueda detener la aprobación de la propuesta del Paquete Económico 2023 ya que aún quedan varios días para su debate.

En ese sentido, Batres indicó que no tendrían por qué irse a un periodo extraordinario ya que la gran mayoría de los legisladores se encuentran a favor.

"Se tiene que aprobar es su responsabilidad, sería impensable que la ciudad no tenga presupuesto, hay debate, así son los órganos legislativos, siempre tienen mucha intensidad, pero la tarea fundamental que tiene en este momento por los últimos días de sesiones en periodo ordinario el Congreso es la aprobación del presupuesto", mencionó tras un evento sobre los 35 años del aniversario de la declaración de Patrimonio Cultural del Centro Histórico.

Batres mencionó que en los últimos días se ha reunido con diputados de Morena, PRD, PRI, y que aseguró seguirá para atender sus dudas, pero que la gran mayoría está de acuerdo con la propuesta del gobierno local.

"Vacaciones" de Sandra Cuevas

El secretario de gobierno fue cuestionado sobre la licencia que pidió Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, pero se limitó a decir que él no pediría vacaciones en estas fechas.

"Nosotros no salimos de vacaciones, es decir, seguimos trabajando. La experiencia del año pasado es que solamente tuvimos el día 24 y 25 y luego 31 de diciembre y 1 de enero, pero el resto seguimos laborando porque finalmente la Ciudad de México tiene diversas problemáticas".