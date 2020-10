Descarta Ebrard cierre de frontera norte pese a repunte de Covid

A pesar del repunte de contagios de Covid en algunos estados fronterizos, como Chihuahua, y en algunas partes de Estados Unidos, Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), descartó que se vaya a cerrar la frontera norte, pues señaló que las afectaciones económicas podrían ser enormes.

En conferencia de prensa que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller recordó que el gobierno mexicano ha optado por no cerrar los aeropuertos, puertos, y la misma política se aplica para las fronteras.

"México no va a optar por un cierre imperativo, pues eso tendría muchas consecuencias y hemos seguido la misma disposición para el caso de la frontera, es decir, un cierre imperativo quiere decir que no puedes entra. Eso paraliza la actividad de la frontera y probablemente el daño que haríamos podría ser enorme", destacó.

"No estamos previendo un cierre total de actividades, porque el impacto podría ser muy grave", dijo en Palacio Nacional.