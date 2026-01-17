Descarta PVEM voto a favor de reforma electoral

CIUDAD DE MÉXICO.- Al recalcar que la propuesta de eliminar espacios plurinominales en el Congreso no pasará, legisladores del Partido Verde confiaron en que se llegará a un acuerdo con Morena y PT para plantear una reforma electoral por consenso y mantener la alianza política.

El senador pevemista Luis Armando Melgar afirmó que la reforma electoral que diseñó Morena no contará con los votos del Verde, y, por ende, no se aprobará en el Congreso si no se eliminan la reducción de candidaturas plurinominales, el presupuesto a partidos y se pretende quitar la autonomía al INE.

Confirmó que se realizó un cónclave de legisladores del PVEM donde todos cerraron filas contra la reforma electoral diseñada por Pablo Gómez, porque sólo busca minar la democracia en el país y crear un sistema de partido único, una "mayoritocracia".

Rechazó que el PVEM vaya a negociar estos temas, que son irreductibles para aprobar la reforma electoral, como moneda de cambio por algunas gubernaturas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"La reforma como está no va a pasar. No tendrá el respaldo del PVEM. ¿Para qué la presentan? A menos que el PRI u otro partido de oposición anden cabeceando, que no creo que sea el caso.

"Con esta reforma y los ajustes a los diputados y senadores plurinominales va a ser a favor de la mayoritocracia. En este caso, sólo van a abonar al partido único, que es el que tiene mayores capacidades hoy de ganar en tierra por los diferentes instrumentos con los que cuentan, y, por tanto, pues para nosotros no es algo que nos vaya a ayudar a fortalecer nuestra participación", dijo.