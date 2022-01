Descarta senadora ruptura o remoción de Monreal de bancada de Morena

CIUDAD DE MÉXICO, enero 29 (EL UNIVERSAL).- La senadora Antares Vázquez, una de quienes rechazaron y criticaron la creación de la comisión especial para investigar abusos de poder en Veracruz, descartó una ruptura al interior de la bancada de Morena o la destitución del coordinador, Ricardo Monreal.

En entrevista en el marco de la reunión plenaria de senadores de Morena en la Vieja Casona de Xicoténcatl, apuntó que se respetará el liderazgo de Monreal por lo que descartó alguna ruptura.

"Seguirá al frente una vez que se disolvió la comisión ilegal", dijo la senadora quien junto con una treintena de morenistas criticaron dicha comisión al señalar que buscaba golpear políticamente al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García.

"Riesgo de ruptura no tenemos", insistió Vázquez quien dijo que el tema del liderazgo de Monreal no está a discusión en la reunión de este sábado y domingo dónde asistirán varios secretarios de Estado.

Por su parte, el secretario de Gobernación, Adan Augusto López exhortó a los senadores de Morena a evitar batallas internas estériles y a trabajar en unidad de cara al periodo ordinario de sesiones y del debate de la reforma eléctrica.

En su mensaje en el marco de la reunión plenaria de la bancada de Morena en la Vieja Casona de Xicoténcatl, también llamó a los legisladores a acompañar a los secretarios de Estado a promover entre la población del país la reforma eléctrica.

Celebró la disolución de la Comisión Especial del Senado para Determinar la Existencia de Abusos de Autoridad y Violaciones al Estado de Derecho en Veracruz.

"Ya se terminó un debate estéril que nada más nos afecta a nosotros. Pero, no vale la pena que desgastemos al movimiento con ese tipo de divisiones, este es el tiempo de la unidad y que esa comisión beneficiaba más a los intereses de la oposición. Imagínense y se los digo con todo respeto, nosotros mismos estamos abriendo el debate de si convenía o no desaparecer los poderes en un estado que gobierna alguien emanado de este movimiento. Que bueno que se reflexionó, que bueno que se le da la vuelta a la página y trabajemos todos juntos", apuntó.

Ante el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, el funcionario federal exhortó a la bancada morenista a trabajar en favor de las reformas prioritarias del presidente López Obrador como la eléctrica, así como acompañar la revocación de mandato.

"Va a comenzar una nueva etapa en el Senado de la República y tiene que ser la etapa de la unidad, tiene que ser la etapa en la que privilegiemos si el diálogo, la tolerancia, el respeto, el acuerdo, pero lo primordial es entre nosotros, entre quienes pertenecemos a un movimiento de transformación nacional, estos son pues tiempos de unidad".

En la Vieja Casona de Xicoténcatl, los exhortó a conformar un grupo parlamentario con toda la fuerza que pueda dar la unidad y que entienda que no va a ser fácil la batalla que está por venir en este y los dos años que faltan para concluir el sexenio.

Dijo que Morena en el Senado debe ser capaz de construir acuerdos con la oposición para lograr la mayoría constitucional que requerirán las reformas eléctrica, electoral y de la Guardia Nacional.?"Y para que haya unidad en la nación se requiere, que haya primariamente, unidad entre quienes estamos en casa, quienes somos parte de este movimiento, que no es un movimiento improvisado", apuntó Adán Augusto López.?Insistió en que "no perdamos el tiempo en estériles batallas al interior, eso no vale la " porque "si nosotros no somos capaces de mantenernos unidos, tampoco vamos a ser capaces de ejercer la autoridad moral que los haga cumplir los acuerdos".

Por otra parte, invitó a los senadores de Morena a reflexionar porque son tiempos de estar cerca de la gente, por lo que los exhortó a hacer trabajo político y regresar al territorio para convencer a las y los mexicanos de participar en el ejercicio de revocación de mandato y a acompañar a los secretarios de Estado a explicar los beneficios de la reforma eléctrica.

"Puedan ir a los estados explicar qué es, que contiene la reforma energética y yo quiero invitar a nuestros senadores de la República nos acompañen, que este sea un trabajo conjunto", subrayó el titular de Gobernación.

Agregó que en el ejercicio de la Revocación de Mandato "es buen momento para que es buen momento para que ustedes regresen a territorio a hablar con la gente, a difundir el trabajo legislativo".

Dijo que el movimiento de transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó para quedarse, aunque a muchos no les guste.

La plenaria de la bancada de Morena en el Senado se inauguró con la presencia del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, con quién analizarán la agenda legislativa prioritaria del presidente López Obrador para el periodo de sesiones que inicia este 1 de febrero.

En el presidium y flanqueado por la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero y por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, el funcionario saludo a los legisladores previo al arranque de los trabajos.

Al cónclave morenista de este fin de semana asisten también el canciller, Marcelo Ebrard, la secretarias de Bienestar, Ariadna Montiel y de Educación, Delfina Gómez, entre otros.