Descartan daños por sismo de magnitud 6.0

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no se tienen reportes de daños mayores por el sismo que se registró esta mañana de domingo de magnitud 6 y cuyo epicentro fue en Técpan, Guerrero.

"El reporte que tenemos sobre el sismo en Técpan, Guerrero, es que afortunadamente no hay daños mayores", escribió en su cuenta de Twitter.

En la red social, el jefe del Ejecutivo federal difundió una serie de videos de las llamadas que sostuvo desde su oficina en Palacio Nacional con Evelyn Salgado (Morena), gobernadora de Guerrero y con Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil.

La Gobernadora de Guerrero le informó al presidente López Obrador que no hay pérdidas que lamentar y que solo fue el susto por el movimiento telurio.

"Buen día, ¿cómo estamos, qué reporte tienes?", pregunta el Mandatario federal a la gobernadora.

"Todo muy bien, hasta el momento se están haciendo el recorrido en Técpan, donde fue el epicentro, pero hasta el momento no hay perdidas que lamentar y están haciendo revisión de daños en los hoteles, en la franja costera está todo muy bien no hay daños hasta el momento. Yo le voy estar reportando si ahora Protección Civil me reporta algo diferente, pero hasta el momento no hay daños que lamentar, solo el susto.

"Qué bien, qué bien, de todas maneras, cuando tengas ya otro reporte me informas, me informa", le pide el jefe del Ejecutivo federal a la gobernadora.

En otro video difundido, Laura Velásquez le confirmó al presidente López Obrador que el epicentro fue en Técpan, Guerrero, que no se reportan daños en ese estado, ni en la Ciudad de México.

Detalló que en el puerto de Acapulco, Guerrero, se están haciendo sobrevuelos y donde se estima que no tampoco hay daños.

Aparte, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, informó en redes sociales que de acuerdo con Protección Civil estatal, no se reportaban daños tras el sismo de magnitud 6 que se reportó la mañana de este domingo.

"Hace unos minutos se percibió un sismo con magnitud preliminar de 6.0 y epicentro a 17 km al sur de Técpan de Galeana.

El secretario Roberto Arroyo Matus indicó que hasta el momento no tiene reportes de daños tras el sismo.

El sismo de 6 grados se sintió en la región Costa Grande, Acapulco y en la Centro.

"De acuerdo con @PC_Guerrero, no se registran daños mayores, sin embargo se mantienen monitoreos constantes en coordinación con municipios.

"Sigamos atentos a las recomendaciones y recuerda hacer el reporte de emergencias al 9-1-1".

El sismo se percibió con intensidad en la entidad, de acuerdo con reportes.

En Michoacán, el movimiento telúrico se sintió de manera leve en Morelia.

La secretaria de gobierno del estado informó que no se reportaban daños.

"Luego de recorridos de verificación por parte de @pcmichoacan no se registran reportes de afectaciones tras el sismo Magnitud 6.0, con epicentro en Tecpan, Gro. Se pide a la ciudadanía reportar al 9-1-1 cualquier incidencia a fin de ser atendida", informó la dependencia en redes sociales.

También la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum informó que no se registran daños por el sismo que se registró la mañana de este domingo.

También señaló que la Secretaría de Seguridad Ciudadana no reportó daños en la ciudad durante los sobrevuelos de los cóndores.

Esta mañana, la alerta sísmica sonó alrededor de las 8:32 horas, al registrarse un sismo magnitud 6 en la Costa Grande de Guerrero, en Técpan, de acuerdo con la información del Sismológico Nacional.