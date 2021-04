Descartan nuevos casos de aplicación de vacunas antiCovid falsas

La subsecretaria de Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud de Nuevo León, Socorro Treviño Garza, destacó que no se han presentado nuevos casos de aplicación de vacunas falsas de la farmacéutica Pfizer en la entidad, pues la información que publicó The Wall Street Journal, se refiere a los hechos que ya informó el gobierno estatal el pasado 17 de febrero.

La funcionaria estatal comentó que la investigación está a cargo de la Fiscalía General de la República, y dijo desconocer los avances de la misma. Recordó que el 17 de febrero, a raíz de una denuncia, personal de la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario, -con apoyo policiaco-, realizó un operativo en una clínica de San Nicolás de los Garza, donde estaban aplicado las dosis falsas.

En su momento, el titular estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos, informo que ante la urgencia de sentirse protegidos contra el virus SARS CoV-2 que ocasiona Covid-19, decenas de nuevoleoneses decidieron acudir a la clínica Spine Clinic, donde les ofrecieron inmunizarse con la vacuna Pfizer, mediante el pago de cantidades que iban desde 11 mil 100 hasta 25 mil pesos por dosis.

Durante el operativo, que se realizó a raíz de una denuncia de la Cofepris, fueron detenidas seis personas, la clínica fue clausurada y la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación. Según el The Wall Street Journal, era agua destilada la sustancia que se aplicó a 80 personas que fueron engañadas.