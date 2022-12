Descartan tráfico de bebés por caso de Rosa Isela en Veracruz

A-AA+

XALALA, Ver., diciembre 5 (EL UNIVERSAL).- Autoridades ministeriales de Veracruz descartaron la existencia de alguna red de tráfico de bebés, ello luego que una mujer embarazada fue raptada, asesinada, su hija robada y posteriormente recuperada.

La fiscal General del Estado, Verónica Hernández Guiadáns informó que tienen solo tres carpetas de investigación relacionadas con el robo de recién nacidos desde hace cuatro años.

Consideró que el caso de la joven de 20 años, Rosa Isela "N", desaparecida el 30 de noviembre, encontrada sin vida y extraído su bebe, no debe investigarse como tráfico de bebés o de órganos.

"No podríamos hablar de un tema así (de tráfico de órganos o bebés), este caso no podemos contabilizarlo o pensar que fue de esa manera. Desde mi punto de vista está descartado. Quien diga que es tráfico, deben probarlo, yo hablo sobre los datos que hay en la Fiscalía", puntualizó.

---Detienen a responsables y recuperan a bebé

Tras la denuncia de la desaparición de la mujer, autoridades ministeriales detuvieron a dos presuntos responsables, ubicaron a la bebé y encontraron los restos de la mujer.

Recordó que la bebé de la joven asesinada fue recuperada, está sana y salva en un hospital, en tanto se resuelve su situación legal para entregarla a su familia.

Reveló que los dos detenidos por el caso, Verónica "N" y Gonzalo "N", presuntos responsables del feminicidio de Rosa Isela "N", fueron presentados la mañana de hoy ante el juez de Control del Centro Integral de Justicia para la audiencia inicial.

"Es lamentable que otra mujer haya sido quien planeó toda una estrategia, quizá haciéndose pasar como que tenía un embarazo quiso; desafortunadamente fue Rosa Isela la que fue la víctima", expresó.

---Recomiendan a mujeres cuidar información en redes sociales

La funcionaria alertó a la población, y en especial a las mujeres jóvenes, cuidar la información que comparten en las redes sociales, ya que muchas han sido enganchadas con ofertas de trabajo, como fue el caso de la joven Viridiana Moreno.

Agregó que las redes sociales puede ser un riesgo y aconsejó a las féminas nunca acudir solas a una oferta de trabajo o una cita, avisar a la familia, llevarse el teléfono y tener manera de poder ser ubicadas.

"Tanto en el caso de la joven Rosa Isela como en el de Viridiana Moreno, desaparecida el 18 de mayo en Chachalacas, los celulares se dejaron en casa", comentó.