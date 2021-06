Desconocen PRI y PRD ventaja de Morena en Guerrero

El PRI y el PRD desconocieron la ventaja que mantiene la candidata de Morena a la gubernatura, Evelyn Salgado Pineda, y acusaron a los órganos electorales de "manipular" resultados.

"No vamos a permitir que nos roben la elección", advirtieron ambos dirigentes.

Alrededor de las 20:00 horas del lunes, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) concluyó el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) con apenas 37.5% del conteo de los resultados de la elección a la gubernatura.

El PREP le daba una ventaja de casi nueve puntos porcentuales a Evelyn Salgado sobre el candidato del PRI-PRD, Mario Moreno Arcos.

Al respecto, el IEPC negó que se haya "caído" el PREP y argumentó que los resultados de todos los paquetes electorales fueron contabilizados, pero no se visualizaron por la fallas de "conectividad" y energía eléctrica en algunas zonas de Guerrero.

Este martes, en conferencia de prensa, el dirigente del PRI, Héctor Apreza Patrón, y el del PRD, Alberto Catalán Bastida, acusaron al Instituto Nacional Electoral (INE) y al IEPC de manipular los resultados y generar una "percepción" de que va ganando Morena.

Los señalaron de "irresponsables" por presentar tendencias cuando la captura de los resultados apenas comenzaba.

Apreza Patrón explicó que cuentan con más de 63% de las actas y hasta el momento la elección está muy cerrada, sin que se manifieste una tendencia clara hacia alguno de los candidatos.

"De manera muy extraña, cuando comienzan a llegar los resultados de municipios como Chilapa, Atlixtac, Tecpan, Cutzamala, donde los números son favorables para Mario Moreno, el PREP se cae", dijo el priista.

Catalán Bastida criticó que hayan servido de muy poco los 35 millones de pesos que gastó el IEPC en la compra del programa y su operación si no cumplió con su obligación de dar certeza en los resultados electorales.

En la víspera de la jornada electoral, el PREP estuvo en el ojo del huracán. El viernes, el INE advirtió que tenía "fallas serias". El sábado, durante casi todo el día, el IEPC hizo pruebas y hasta las 10 de la noche, a unas horas de la elección, afirmó que su funcionamiento era adecuado para dar resultado preliminar.

Durante las 24 horas que estuvo activo el PREP los resultados a la gubernatura fluyeron a cuentagotas. En algunos ayuntamientos el conteo ni siquiera comenzó.

Esto ha provocado que algunos de los candidatos hayan dicho que sus resultados no coinciden con el PREP, que los pone en desventaja cuando, aseguran, ganaron.