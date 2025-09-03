Descubre cuándo es ideal comprar vuelos a la Ciudad de México

La Ciudad de México es el centro neurálgico del país: política, cultura, salud, trámites, negocios, educación y turismo confluyen en un mismo lugar. Por eso, miles de personas viajan desde el interior hacia la capital cada semana. Saber cuándo es mejor comprar vuelos a cdmx puede ayudarte a ahorrar, conseguir mejores horarios y evitar contratiempos.

No importa si viajás desde San Luis Potosí, León, Oaxaca, Tuxtla, Hermosillo o cualquier otra ciudad del interior: hay ciertos patrones que se repiten en todas las rutas, y conocerlos puede marcar la diferencia entre pagar una tarifa alta o una conveniente.

Mejor momento para comprar según la anticipación

Uno de los factores más importantes es con cuánta anticipación hacés la compra. Para vuelos desde el interior hacia CDMX, lo ideal suele ser comprar entre 4 y 6 semanas antes de la fecha del viaje. Este es el rango en el que las aerolíneas suelen ofrecer las mejores tarifas disponibles.

Comprar con demasiada anticipación (más de 3 meses) no siempre significa pagar menos, ya que muchas aerolíneas lanzan promociones en ventanas específicas y reservan las mejores tarifas para fechas más cercanas.

Por otro lado, comprar a última hora —especialmente en rutas de alta demanda— puede salir considerablemente más caro, con menos disponibilidad de horarios y sin opciones de vuelos directos.

Fechas que conviene evitar si querés ahorrar

En general, hay épocas del año en las que los vuelos hacia la capital tienden a aumentar de precio. Algunas de las más comunes son:

? Semana Santa

? Vacaciones de verano (julio y agosto)

? Feriados largos y puentes oficiales

? Diciembre y primeras semanas de enero

Además, también es importante considerar eventos masivos, como conciertos grandes, partidos relevantes, festivales culturales o marchas importantes. Estos eventos pueden generar picos inesperados de demanda aérea.

Si tu viaje no es urgente, conviene programarlo en temporada baja, como mayo, septiembre o entre semana en meses no festivos.

Mejores días de la semana para volar

Cuando se trata de vuelos desde el interior hacia CDMX, los días martes y miércoles suelen ofrecer los precios más bajos. Esto ocurre porque son días con menor movimiento turístico y empresarial.

En cambio, los viernes por la tarde y los domingos suelen tener precios más elevados, ya que son los días más buscados por quienes viajan por trabajo o vuelven a casa tras un fin de semana.

Compará precios en plataformas con filtros inteligentes

Para tomar la mejor decisión, es fundamental comparar precios entre varias aerolíneas y agencias de viajes. Algunas plataformas permiten filtrar los resultados por precio, duración, escalas o aerolínea, facilitando el proceso.

Una opción confiable es buscar en Best Day, donde podés elegir solo vuelos directos, ver tarifas en diferentes fechas y aplicar filtros según tus necesidades. Además, te permite activar alertas de precios si todavía no estás seguro de cuándo viajar.

Considerá salir desde aeropuertos cercanos

En algunos casos, especialmente si vivís en ciudades con poca frecuencia de vuelos, podés considerar la opción de salir desde un aeropuerto alternativo. Por ejemplo, si vivís en Zacatecas, puede que consigas mejores precios saliendo desde Aguascalientes. Lo mismo ocurre en zonas como Veracruz/Puebla o Chihuahua/Parral.

Esta estrategia puede ayudarte a encontrar más horarios, vuelos directos y, muchas veces, tarifas más bajas.

Viajá liviano para aprovechar tarifas económicas

En vuelos cortos hacia CDMX, muchas veces conviene elegir tarifas que incluyen solo equipaje de mano. Si el viaje es breve, evitás pagar por maleta documentada y ganás tiempo al llegar y salir del aeropuerto.

Solo asegurate de cumplir con las medidas y peso permitidos por la aerolínea para evitar cargos inesperados.