Alista SCT padrón de empresas de transporte de personal: SCT

Por Rubén Pacheco

Septiembre 03, 2025 01:52 p.m.
Foto: Citlally Montaño/Pulso

Foto: Citlally Montaño/Pulso

Para garantizar que exista una correcta regulación, se sigue trabando en la elaboración de un padrón de empresas dedicadas a brindar servicio de transporte de personal, informó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Expuso que la dependencia estatal ya trabaja con la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI), a fin de que firmar un convenio para que todas las contrataciones de dicho servicio sean con empresas registradas ante el estado.

El objetivo es garantizar que las y los conductores tengan la capacitación, adiestramiento y pericia para conducir un camión, así como las condiciones psicológicas y de salud óptimas para el traslado de personas, dijo la funcionaria estatal.

Subrayó que, al documentar el registro de las unidades vehiculares y los chóferes, la Secretaría tendrá mayor margen de acción para la regulación, vigilancia y cumplimiento de la normatividad en el estado.

