Alista SCT padrón de empresas de transporte de personal: SCT
Buscarán la firma de un convenio con la Unión de Usuarios de la Zona Industrial
Para garantizar que exista una correcta regulación, se sigue trabando en la elaboración de un padrón de empresas dedicadas a brindar servicio de transporte de personal, informó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Expuso que la dependencia estatal ya trabaja con la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI), a fin de que firmar un convenio para que todas las contrataciones de dicho servicio sean con empresas registradas ante el estado.
El objetivo es garantizar que las y los conductores tengan la capacitación, adiestramiento y pericia para conducir un camión, así como las condiciones psicológicas y de salud óptimas para el traslado de personas, dijo la funcionaria estatal.
Subrayó que, al documentar el registro de las unidades vehiculares y los chóferes, la Secretaría tendrá mayor margen de acción para la regulación, vigilancia y cumplimiento de la normatividad en el estado.
