Desde Ciudad Juárez, llama Mario Delgado a desterrar la corrupción

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, instó a los simpatizantes de su partido a defender la esperanza y los logros de la cuarta transformación para darle continuidad y desterrar los gobiernos de la corrupción.

Al acudir al arranque de campaña del candidato a gobernador, Juan Carlos Loera, el líder de Morena destacó que los gobiernos morenistas son del pueblo y para el pueblo y señaló que la oposición en Chihuahua tiene como candidata a una mujer que retrata lo que ya no quiere la gente de este estado.

"Una beneficiaria de los peores casos de corrupción, no solo de la entidad, sino del país", afirmó para después manifestarse orgulloso de que Juan Carlos Loera represente los principios y valores del movimiento.

"Defendamos la esperanza, esa esperanza que es la invitada en la mesa de los adultos mayores para que nada les falte; esa esperanza que llena las escuelas de niños y jóvenes que ya no tienen que cargar el hambre en la mochila; esa esperanza que cruza la puerta todos los días de nuestra casa, cuando nuestros hijos regresan seguros. Defendamos la esperanza que nos inyecta vida, nos protege contra el virus y nos permite abrazar de nuevo a los que más queremos", declaró Mario Delgado.

Aseguró que Loera será gobernador de Chihuahua para dar continuidad a la transformación y llamó a refrendar la confianza que la gente le dio a Morena en el 2018.