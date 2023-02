Desde cuándo y por qué los jóvenes pueden votar a partir de los 18 años en México

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 11 (EL UNIVERSAL).- El diputado federal Miguel Torruco Garza, adelantó que presentará una iniciativa de ley para reducir la edad para votar a 16 años para que puedan emitir su sufragio para la siguiente elección presidencial del 2024.

Durante el Seminario Político "Revelo Generacional", en el cual participó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, Miguel Torruco Garza dijo que está iniciativa es debido que las nuevas generaciones son el motor de la transformación por lo que es necesario que puedan votar por el siguiente Jefe del Ejecutivo.

"En virtud que las nuevas generaciones de mexicanas y mexicanos son el motor de la transformación en los próximos días presentaré ante el pleno de la Cámara de Diputados una propuesta de Reforma Constitucional para el sufragio efectivo se pueda ejercer desde los 16 años de edad y de esta manera la juventud mexicana pueda votar por la próxima presidenta...o presidente de la República".

El diputado federal de Morena detalló que con esta iniciativa los jóvenes se podrán involucrar más en la política, particularmente en la Cuarta Transformación que vive el país.

Si bien la propuesta podría llegar o no a un recinto legislativo e incluso a la Constitución, es necesario decir que la edad para votar en México sí ha tenido modificaciones a través de la historia. Luego de que México consolidó su independencia, los puestos de la administración pública no se elegían de manera directa como ocurre ahora, de hecho fue hasta 1912 que esa idea fue llevada la Constitución, según Fausta Gantús y Alicia Salmerón en "Un acercamiento a las elecciones del México del siglo XIX".

Pero fue hasta la Constitución de 1917 que el voto logró una mayor consolidación para los hombres de 21 años en adelante, luego de la Revolución Mexicana. Sin embargo y a pesar de que las mujeres participaron activamente en esa lucha, ellas no lograron ser consideradas ciudadanas, con derecho al voto.

Mujeres no podían votar hasta 1955

Fue hasta el 3 de julio de 1955 que las mujeres de 21 años en adelante emitieron por primera vez su voto en México.

Para el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, el movimiento estudiantil de 1968 puso en escena a un sector de la población, hasta entonces relegado: los jóvenes. Ellos protagonizaron mítines y marchas, que culminaron en la matanza de las Tres Culturas en Tlatelolco, el 2 de octubre de aquel año.

Según el politólogo Erwin Rodríguez Díaz en "Por la voluntad o por la fuerza. El escenario para la apertura democrática y la reforma política. Echeverría y López Portillo", el movimiento estudiantil de 1968 dejó un escenario complicado que "obligaba al gobierno del país a cambiar, con la premura posible, su política, por simples razones de gobernabilidad y de permanencia. También para mostrar un nuevo rostro ante los interlocutores internos y externos".

Así pues, el gobierno volteó a ver a los jóvenes, pero con miras a las elecciones de 1970. "Uno de los primeros cambios fue la reforma al artículo 34 constitucional, con lo cual se buscaba sumar a la juventud dentro de la vida política, con lo que, con la reducción de edad para el goce de derechos políticos, pasando de los 21 a los 18 años, se lograría aminorar la aversión del sector de educación media superior y profesional hacia el gobierno. Esta reforma democrática se gestionó durante 1969, con miras a las elecciones de 1970", señala Rodríguez Díaz.

En las elecciones de 1970, que ganó Luis Echeverría, los jóvenes, hombres y mujeres de 18 años salieron a votar a esa edad por primera vez.