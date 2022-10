Desde luego que un militar puede ser presidente: Adán Augusto

A-AA+

PACHUCA, Hgo., octubre 22 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, arremetió en contra de los diputados hidalguenses del PRD y PAN que advirtieron votarán en contra de la reforma para ampliar la presencia del Ejército en la calles.

En medio de abucheos del público que se congregó en el Congreso local de esta entidad, a donde asistió el secretario; los legisladores del PRD Miguel Ángel Martínez Gómez y del PAN Rodrigo Castillo Martínez, advirtieron que votarán en contra de la reforma, lo que generó un abucheo de los asistentes.

El perredista dijo que su formación de luchador social, le impide votar a favor y señaló los casos donde ha participado el Ejército, como Aguas Blancas, Ayotzinapa y El Charco Guerrero, ante ello advirtió que la militarización no ayudará a la seguridad pública, ya que se tiene que ir a la raíz y construir políticas integrales con visión social.

Ante ello el secretario precisó, "no es bueno quedarse lamiendo las heridas si no éstas nunca van a cicatrizar", y le recordó que él tuvo que dejar el cargo como gobernador en Tabasco, " cuando le digo esto, lo hago nada más para recordarle la desastrosa administración de Silvano Aureoles en Michoacán, Arturo Núñez en Tabasco y de Graco Ramírez en Morelos ".

Señaló que dejaron estos tres estados literalmente en un baño de sangre y nadie les cuestionó que hubiesen corrido a solicitar la presencia de las fuerzas armadas, esos tiempos no regresarán nunca a esos estados.

En tanto que para el diputado panista quien destacó que votará en contra de la militarización del país por el grave riesgo.

Adán Augusto le dijo que no comparte su posicionamiento y para ello resaltó , que hay que referirse a la historia y destacó " no se nos olvide que fue un gobierno del PAN el que sacó ese si, absurdamente a los militares a la calle, que fueron gobiernos emanados del PAN el del triste episodio del michoacanazo y el de "rápido y furioso", que vendieron las armas al crimen organizado.

Y le recordó que por eso está detenido García Luna en Nueva York, en este país hay que construir no quedarse en el discurso que intenta destruir.

Advirtió que habrá reforma electoral y casi seguro reforma eléctrica. " Para que no le quede lugar a dudas, nosotros cuando hacemos acuerdos políticos los hacemos de frente sin negociar, sin ceder a nuestras convicciones , a nuestros principios y sin pedirle a nuestros adversarios políticos que son oposición que ellos hagan lo mismo".

No descarta a militares en las urnas

También refirió que todos los ciudadanos que reúnan los requisitos para competir, incluidos los militares, pueden participar para una candidatura a la presidencia, hay una legislación electoral.

"Desde luego que un militar puede participar en tareas políticas y tener aspiraciones políticas, incluso ser presidente, pero deberá someterse a las urnas", dijo Adán Agusto López y recordó que ha habido mandatarios militares, pues Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho lo fueron.

Por su parte, el gobernador Julio Menchaca dijo que son válidos los argumentos y preocupaciones, quienes piensan que el hecho de tomar una medida enérgica para Combate a la inseguridad con lleva una participación desmedida de las fuerzas, pero refirió que ellos también los "de verde olivo", están en los momentos de desastre.

Para la situación del país que atraviesan algunas zonas requieren de medidas energéticas y no se trata de militarizar al país, el jefe de las fuerzas armadas es el presidente y es civil, aseveró.

Finalmente, el secretario de Gobernación, dio a conocer que se tiene previsto un fondo de más 20 mil millones de pesos de manera inicial, de las cuentas congeladas de acciones crimínales como secuestros. El 40 por ciento del fondo será para la Sedena y el 60 para los estados y municipios.

Sobre la situación de Hidalgo dijo se requiere especial atención para evitar contaminar por situación de estados vecinos.