Desde Presidencia no se promoverá juicio a padre de Tabe: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 29 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó al empresario Daniel Tabe, quien amagó con un cuchillo a un trabajador del Instituto de Verificación Administrativa al clausurar su negocio de comida, que se "autolimite", no odiar, porque todos debemos ser buenos cristianos.

"Qué recomendación hago, todos los que piensan así, que los respeto mucho, pero sí les hago la recomendación de que tengan capacidad para autolimitarse, la mayoría de ellos son católicos, y deben de ser buenos cristianos, no odiar, no se puede ir a misa en domingo y salir del templo a actuar con odio y ¿el amor al prójimo, y el darnos la paz?".

En conferencia de prensa, el presidente López Obrador abordó el incidente por segundo día consecutivo y señaló que por la agresión con un cuchillo el empresario debe de ser juzgado, pero desde Presidencia no se promoverá.

"No voy a promover eso, yo no deseo que se le juzgue y van a decir y por qué a otros sí y a él no, porque este es un asunto especial y para qué hacerlo ya más grande y van a decir que es una venganza.

"Además estoy seguro que el señor está recibiendo un castigo porque es muy fuerte y lo más importante de todo es prevenir el que estas cosas nos hagan reflexionar para que no vuelvan a suceder y adelante".

Comentó que debe haber oposición, incluso hasta los insultos, pero que no se llegue a más, porque si uno tiene su conciencia tranquila que va a afectar un insulto o para qué contestar un insulto.

"Es la diferencia entre el antiguo y el nuevo testamento, el antiguo decía ojo por ojo, diente por diente, la Ley de Talión, el nuevo es si te golpean en una mejilla pon la otra".