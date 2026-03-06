Desde una estética, Diana Sánchez Barrios se conecta a sesión

La diputada local Diana Sánchez Barrios se conectó a la sesión virtual de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social del Congreso de la Ciudad de México ¡desde una estética!

En el video de la sesión se observa cómo la legisladora prendió su cámara para votar, y desde ese momento apareció junto a un estilista que la está peinando, alaciando el cabello y echándole fijador.

Por más de tres minutos se pudo observar cómo la legisladora era peinada y maquillada, hasta que una persona se acerca y presumiblemente le dice lo que ocurría, pues a partir de ahí Sánchez Barrios apagó su cámara y ya no la volvió a encender.

El momento ya es viral.

En la sesión, los legisladores aprobaron algunas actas y una iniciativa de iniciativas que busca reformar la Ley Federal del Trabajo para pedir revisiones laborales.