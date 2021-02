Desestima López-Gatell pruebas a pasajeros

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, sostuvo que las medidas sanitarias impuestas por otras naciones, particularmente que los viajeros internacionales presenten una prueba con resultado negativo en detección de Covid-19 para poder entrar a su territorio, no tienen un gran rendimiento para la detección de personas con el virus.

"Está muy documentado que las personas viajeras generalmente son personas de bajo riesgo o de baja probabilidad de tener enfermedad activa, precisamente porque en general las personas no viajan estando enfermas", indicó el subsecretario.

La noche de este lunes, al ser cuestionado en conferencia de prensa sobre los módulos para detección de Covid en inmediaciones del aeropuerto de la Ciudad de México, dijo que ello corresponde a un requerimiento establecido por el nuevo gobierno de Estados Unidos y que ha sido motivo de controversia internacional.

"Quiero reiterar que la posición de la Organización Mundial de la Salud consistente con las recomendaciones del Reglamento Sanitario Internacional y un cuidadoso análisis técnico de este tipo de medidas no es favorable a estas medidas.

"No le corresponde a la OMS censurar o criticar las decisiones soberanas que tome cada miembro de la OMS o cada país decide cuáles son las medidas que establece, pero en términos técnicos no corresponde a una medida de la que uno pudiera esperar que va a haber mucho rendimiento, un gran rendimiento respecto a detección", dijo.

Afirmó que incluso de un país que tiene una activa transmisión del virus, representada por un número sustancial de casos que ocurren por contagios dentro de esa nación, "la contribución que pueden tener viajeros internacionales es francamente pequeña aun si se tratara de personas que provienen de países que tienen una transmisión muy activa".

Aceptó que algunas personas que viajan pudieran encontrarse en periodo de incubación y en un periodo presintomático en el que ya fueran transmisoras.

Alethse de la Torre, directora del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA, reportó en la actualización del Informe Técnico Diario que el número de muertes a causa del Covid-19 asciende a 159 mil 100, sumando 564 fallecimientos más que el día anterior. Los casos estimados suman 2 millones 64 mil 109, donde un millón 452 ya se han recuperado y la cifra de casos activos asciende a 92 mil 760.

Sobre la ocupación hospitalaria, precisó que la ocupación de camas para atención general es de 56%, donde nueve entidades tienen más de 70% de ocupación, encabezadas por la Ciudad de México con 87%.