Designan a Vicente Jesús Hernández como director de FES Zaragoza

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 16 (EL UNIVERSAL).- Al tomar posesión como director de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza, Vicente Jesús Hernández Abad, aseguró que las y los estudiantes son la razón de ser de esta entidad, por lo cual "tenemos que centrar nuestros esfuerzos, en los próximos cuatro años, en fortalecer la vida académica".

Además, en reforzar nuestros planes y programas de estudio, la forma en que transmitimos el conocimiento para las y los estudiantes de licenciatura, y también para el posgrado, así como para los de educación continua que nutren, con sus experiencias, a nuestra entidad académica, aseveró ante el secretario General de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, quien le dio posesión del cargo para un segundo periodo (2022-2026).

En presencia de integrantes de la comunidad universitaria, del Consejo Universitario, del Consejo Técnico de la FES Zaragoza y exdirectores de esa institución multidisciplinaria congregados en el auditorio principal del Campus I, Lomelí Vanegas lo felicitó, al igual que a su equipo de colaboradores, "porque su designación es muestra de confianza por el trabajo realizado, pero también por el programa que ha presentado para una nueva gestión que tendrá, por supuesto, retos y desafíos".

En su mensaje, Hernández Abad consideró necesario un proceso de construcción del Plan de Desarrollo Institucional 2022-2026, que sea sumamente incluyente, en el que todas y todos vean manifestados su visión de la Universidad y sus anhelos como comunidad.

Refirió que una de las labores más importantes que tendrá su administración será mantener el tejido social universitario, "construirlo y, con ello, fomentar el que nuestra Facultad, como parte integrante de la Universidad, siga contribuyendo a la grandeza de esta institución y a lo que representa la máxima casa de estudios para México, ya que esto no se puede lograr por una sola persona o un grupo, sino con el trabajo de todas y todos".

Trayectoria. Nació en Ciudad de México en enero de 1974. Es químico farmacéutico biólogo por la FES Zaragoza, titulado con mención honorífica; maestro en Ciencias (farmacia, biofarmacia) por la Facultad de Química de la UNAM y ganador de la Medalla "Alfonso Caso", así como doctor en Farmacia por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Es profesor titular C, definitivo de tiempo completo en la FES Zaragoza. Posee el estímulo Pride categoría C. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel I. Fue coordinador del Programa de Especializaciones en Farmacia Industrial de 2001 a 2014, es autor y coordinador de los diplomados: Administración farmacéutica y Cromatografía de líquidos de alta resolución.

Posee una antigüedad académica de 25 años. Desde 1997 ha impartido de manera ininterrumpida los módulos de Biofarmacia y Desarrollo analítico en la licenciatura de QFB. Desde 2020 es profesor de la asignatura Interacción fármaco-nutrimento de la licenciatura en Nutriología.

Es jefe de la línea de investigación en ciencias farmacéuticas, con énfasis en desarrollo farmacéutico. Dirigió la certificación en ISO del laboratorio a su cargo. Ha sido responsable o participado en 15 proyectos de investigación con financiamiento. Ha publicado 25 artículos en revistas arbitradas e indizadas.

Es árbitro del Journal of Ethnopharmacology y de Drug Development and Industrial Pharmacy, así como evaluador de proyectos de Conacyt y Papiit. Ha generado procesos y productos que se encuentran en vías de patentamiento, y cuenta con una patente concedida en México.

Además, es autor de diversos materiales educativos: cinco libros de texto, dos capítulos de libros, tres manuales, siete videos, tres aulas virtuales y dos aplicaciones para dispositivos inteligentes. Ha presentado más de un centenar de trabajos libres en eventos académicos y aproximadamente 50 conferencias en diversos foros. Dirigió el servicio social de 65 estudiantes, y asesoró los trabajos de titulación de más de más de 120 egresados de licenciatura y posgrado.