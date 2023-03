"Designar terroristas a cárteles no nos daría autoridad adicional", asegura Karine Jean-Pierre

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 8 (EL UNIVERSAL).- La portavoz de la Casa Blanca aseguró este miércoles que designar terroristas a los cárteles mexicanos de la droga, como exigen los republicanos, "no nos daría una autoridad adicional a la que ya tenemos".

En su conferencia de prensa diaria, Karine Jean-Pierre fue cuestionada sobre las acciones del gobierno estadounidense tras el secuestro de cuatro de sus ciudadanos en la ciudad mexicana de Matamoros. Dos de ellos fueron asesinados y los otros dos ya se encuentran en Estados Unidos.

Jean-Pierre dijo que el gobierno envió ya sus condolencias a las familias de los estadounidenses que murieron. "Sabemos que es un momento difícil", señaló, y agregó que "haremos todo lo que esté a nuestro alcance para encontrar a los responsables de este ataque".

A la pregunta de cómo específicamente están cooperando las agencias de Estados Unidos con México, dado que el presidente, Andrés Manuel López Obrador rechaza la presencia de fuerzas extranjeras, Jean Pierre dijo: "Seguimos coordinándonos con el gobierno de México. La agencia antidrogas (FDA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), trabajan de cerca con el gobierno mexicano. No puedo decir con precisión quién está en el terreno... pero claramente es una prioridad para nosotros y queremos llegar al fondo de todo esto".

La portavoz fue cuestionada de nuevo sobre si el presidente Joe Biden consideraría clasificar a los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas, un día después de que se negara a responder una pregunta igual y dijera que "no tengo novedades" en ese asunto.

Pero este miércoles, Jean-Pierre explicó que: "designar a los cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTOs), no nos otorgaría ninguna autoridad adicional que realmente no tengamos ya en este momento".

Estados Unidos, detalló, "cuenta con sanciones para combatir estos cárteles y no tenemos miedo de usarlas". Agregó que el Departamento del Tesoro "ha anunciado acciones contra los cárteles que son peligrosos", que incluye el poder de sancionar no sólo a los cárteles, sino a quienes se benefician del narco, o les ayudan de algún modo.

Los cárteles, aseguró, ya no pueden usar a sus familias para que manejen sus activos y evadir las sanciones porque también ellas pueden ser blanco de sanciones.

El martes, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que "haremos siempre lo que sea más efectivo y lo que esté en nuestras manos para que estos grupos –los cárteles- rindan cuentas".