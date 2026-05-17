Desmanes durante el festival Acamoto

Acapulco, Gro.- La primera noche del festival Acamoto fue intensa: primero, policías estatales y municipales junto con elementos de la Guardia Nacional intentaron que los participantes no bloquearan la Costera Miguel Alemán; luego, se enfrentaron y, al final, con gas lacrimógeno desalojaron a los motociclistas.

La Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco (SSP) informó que hasta el sábado habían infraccionado a 219 motociclistas, 81% más que el año pasado.

Además de que fueron aseguradas 54 motocicletas por falta de documentación oficial y por no usar casco. Casi a la medianoche del viernes, los participantes del Acamoto intentaron tomar la Costera Miguel Alemán para comenzar a realizar acrobacias y arrancones, como lo han hecho desde hace dos décadas. La invasión a la avenida provocó congestionamiento vial.

Sin embargo, el operativo que implementó la policía estatal y la municipal, junto con militares impidió estas acciones. Elementos de la Guardia Nacional con equipo antimotín comenzaron a empujar a los asistentes al festival hacia la banqueta de la Costera, lo que provocó un enfrentamiento entre motociclistas y elementos de seguridad. Varios participantes del festival resultaron golpeados, otros fueron subidos a las patrullas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Para inhibir la concentración, los policías y soldados comenzaron a lanzar gas lacrimógeno, lo que desató molestia entre los participantes, donde se encontraban niños y niñas.

De acuerdo con reportes de las autoridades, el primer día arribaron a Acapulco unos 650 motociclistas, y este viernes llegaron al puerto 600 más.