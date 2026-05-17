logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡TE QUIERO MAMI!

Fotogalería

¡TE QUIERO MAMI!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Desmanes durante el festival Acamoto

Por El Universal

Mayo 17, 2026 03:00 a.m.
A
Desmanes durante el festival Acamoto

Acapulco, Gro.- La primera noche del festival Acamoto fue intensa: primero, policías estatales y municipales junto con elementos de la Guardia Nacional intentaron que los participantes no bloquearan la Costera Miguel Alemán; luego, se enfrentaron y, al final, con gas lacrimógeno desalojaron a los motociclistas.

La Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco (SSP) informó que hasta el sábado habían infraccionado a 219 motociclistas, 81% más que el año pasado.

Además de que fueron aseguradas 54 motocicletas por falta de documentación oficial y por no usar casco. Casi a la medianoche del viernes, los participantes del Acamoto intentaron tomar la Costera Miguel Alemán para comenzar a realizar acrobacias y arrancones, como lo han hecho desde hace dos décadas. La invasión a la avenida provocó congestionamiento vial.

Sin embargo, el operativo que implementó la policía estatal y la municipal, junto con militares impidió estas acciones. Elementos de la Guardia Nacional con equipo antimotín comenzaron a empujar a los asistentes al festival hacia la banqueta de la Costera, lo que provocó un enfrentamiento entre motociclistas y elementos de seguridad. Varios participantes del festival resultaron golpeados, otros fueron subidos a las patrullas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Para inhibir la concentración, los policías y soldados comenzaron a lanzar gas lacrimógeno, lo que desató molestia entre los participantes, donde se encontraban niños y niñas.

De acuerdo con reportes de las autoridades, el primer día arribaron a Acapulco unos 650 motociclistas, y este viernes llegaron al puerto 600 más.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Sheinbaum inaugura bachillerato tecnológico acompañada de robots
    Sheinbaum inaugura bachillerato tecnológico acompañada de robots

    Sheinbaum inaugura bachillerato tecnológico acompañada de robots

    SLP

    El Universal

    Durante la inauguración, Sheinbaum recordó su lucha estudiantil y reafirmó el derecho a la educación pública.

    Nadie deshonesto se esconderá bajo el halo de la transformación: Sheinbaum
    Nadie deshonesto se esconderá bajo el halo de la transformación: Sheinbaum

    Nadie deshonesto se esconderá bajo el halo de la transformación: Sheinbaum

    SLP

    El Universal

    La presidenta reafirmó que no le van a arrebatar el cambio al pueblo de México

    Sheinbaum evita comentar entrega de funcionarios de Sinaloa
    Sheinbaum evita comentar entrega de funcionarios de Sinaloa

    Sheinbaum evita comentar entrega de funcionarios de Sinaloa

    SLP

    El Universal

    La presidenta no respondió preguntas sobre el tema del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya

    Denuncia bloqueos para frenar marcha de Morena en Chihuahua
    Denuncia bloqueos para frenar marcha de Morena en Chihuahua

    Denuncia bloqueos para frenar marcha de Morena en Chihuahua

    SLP

    El Universal

    Las acciones comenzaron la noche del viernes, cuando automovilistas de Morena denunciaron cierres carreteros