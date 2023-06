Despiden a funcionario de Mazatlán por asistir a evento de Ebrard

A-AA+

El primer funcionario que será despedido del ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, por asistir a eventos de proselitismo de Marcelo Ebrard, es el director del rastro municipal del puerto, Felipe Velarde Sandoval, quien no acató la disposición de abstener a participar en este proceso, dijo el alcalde Edgar González Zatarain.

Señaló que, en la reciente visita del excanciller a Mazatlán, tiene conocimiento que otros dos funcionarios lo acompañaron a uno de los actos, ellos son el regidor de Morena, Roberto Rodríguez Lizárraga y la sindica procuradora del ayuntamiento, Claudia Magdalena Cárdenas.

Citó que, en estos dos casos, no puede actuar contra ellos y remover de sus cargos por no cumplir el acuerdo de que ningún funcionario público puede participar en actos de proselitismo de las "corcholatas", puesto que estos ostentan cargos de elección popular.

El alcalde del puerto externó que le mostraron varias fotografías en las que aparece en eventos de Marcelo Ebrard, el director del rastro municipal, Velarde Sandoval, al que va a destituir por dicha acción, pese a que estaba notificado de las sanciones aplicar en caso de no acatar las disposiciones en materia.

Recordó lanzó en forma pública la advertencia que ningún funcionario de su ayuntamiento puede emitir pronunciamientos o asistir a los eventos que son organizados para las "corcholatas", por lo que, en el caso de Felipe Velarde, solo espera habar con él para notificarle en forma personal su baja inmediata del cargo.

Sobre los que tienen cargos de elección popular, como es el caso del regidor, Rodríguez Lizárraga y de la Sindica Procuradora, Claudia Magdalena Cárdenas, este atado de manos, puesto que ellos, resultaron elector en las urnas.