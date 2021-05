Despiden a policías de Pachuca por abuso de fuerza en detención

Al considerar que hubo una mala aplicación del protocolo policial en un proceso de detención ocurrido por un incidente vial en Pachuca, Hidalgo, el alcalde de la ciudad, Sergio Baños, informó que los agentes fueron despedidos de la corporación y se les iniciará un proceso de investigación.

Los hechos ocurrieron el fin de semana al registrarse un problema entre dos automovilistas lo que derivó en un conato de pelea, de acuerdo a un video que circuló en redes sociales.

Según se dio a conocer, una persona trataba de estacionar su vehículo en una céntrica calle de la capital, sin embargo, otro conductor le ganó el lugar, lo que derivó en un incidente vial.

Al lugar arribaron elementos de seguridad pública municipal quienes fueron agredidos al intervenir en los hechos, sin embargo, al momento de la detención estos incurrieron en abuso de la fuerza.

Según la narración del video fueron nueve elementos los que intervinieron en la detención, siete hombres y dos mujeres.

El edil realizó un video público en el que señala su indignación por estos hechos y destacó, "lo ocurrido ayer durante la detención de un ciudadano en las calles de Pachuca tiene un solo nombre, brutalidad policiaca y eso es algo que yo no voy a tolerar en mi administración".

Indicó que las corporaciones policiacas están para cuidar y no excederse en la fuerza pública, ante ello informó que se ordenó la destitución inmediata de los policías que participaron en los hechos y que se iniciara una investigación.

"Reiteró que estas acciones no quedarán impunes y que castigaremos con todo el peso de la ley a quienes resulten responsables. Repito esto no quedará impune".

El ayuntamiento de Pachuca informó que investigará a dos policías municipales quienes agredieron a un ciudadano durante una detención por un hecho de tránsito



Aquí uno de los videos que circulan en redes del abuso policial#Pachuca #Hidalgopic.twitter.com/KjHAVxxHsy — Vigilantes Veracruz (@VigilantesV) May 10, 2021