Desplazados de Zacatecas exigen seguridad para regresar a sus pueblos

Tras las declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador que dijo que "son pocas regiones con desplazados" y que "no es tema central", aunada a la respuesta del gobernador David Monreal que dijo que nadie sabe una fecha para que los afectados regresen a vivir en esas comunidades, los desplazados de Jerez exigen a las autoridades estatales y federales "respuestas serias y concretas" que den seguridad y certeza para regresar a sus pueblos.

En la conferencia mañanera del miércoles, se le preguntó al Presidente si en las reuniones de seguridad se ha analizado de qué manera se va ayudar a las familias que por la violencia han tenido que dejar su hogares como ocurre en Zacatecas.

López Obrador respondió que "son pocas, muy pocas regiones en donde hay desplazados, no es el tiempo de antes. Y lo que se está haciendo en estos casos, es buscando que la gente regrese a sus comunidades, a sus pueblos, eso es básico. Como sucedió relativamente hace poco en Aguililla (Michoacán) y en toda esa región; y lo vamos a seguir haciendo".

Sin embargo, al mencionar que el gobierno federal siempre que se le pide apoyo para para los desplazados se les otorga, pero aseguró que "no es un tema central, no es un tema que esté planteando permanentemente".

Mientras que en una entrevista colectiva, al gobernador David Monreal se le pregunta hasta cuándo se logrará la recuperación de las comunidades desplazadas y si la política solo consiste en dar acompañamiento con las fuerzas del orden para que éstos saquen sus cosas:

"Sí, nada más en eso consiste. Ojalá yo tuviera la respuesta, esa no la tiene ni Obama, es un tema muy delicado, eso no es un tema tan trivial, es el problema más delicado de este país, es el tema de temas. Si hubiera un especialista en el mundo, si hubiera un brujo, si hubiera un pitonizo que nos dijera cuándo, tengan la seguridad que el Presidente y cualquier gobernador, yo, cualquiera ya lo hubiéramos contratado".

Estas declaraciones han generado descontento y mayor incertidumbre entre los desplazados, quienes insisten que debido a la violencia de los cárteles ya desde hace un año que se han abandonado cerca de 18 comunidades del municipio de Jerez y son más de tres mil desplazados.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Benjamín Carrillo y Juan Antonio Carrillo, desplazados de las comunidades de Palmas Altas y Sarabia, respectivamente, lamentaron escuchar esas respuestas: "¡Oiga, son nuestras más altas autoridades a las que podemos recurrir! Esas no son respuestas serias. Nos da mucha tristeza, impotencia. Simplemente no les interesamos ni al Presidente de la República ni al gobernador".

"Estamos tirados, sin tierras, sin comida. ¿Cómo se les va hacer poco? Son 18 comunidades. No entiendo que esperan, quieren que esté desplazado todo el estado para que digan que sí importa y que sí es algo más grave (...) No creo que necesitamos un brujo, ni un pitonizo ni ir con Obama, sino los que estamos aquí debemos hacer algo, principalmente el gobernador que tiene las riendas del estado. Es una burla y una tristeza que nos respondan así", reprochan.

En un acto de desesperación, los desplazados de la comunidad de Sarabia emitieron una "Carta por la paz", donde describen que desde hace tiempo, por la inseguridad tuvieron que abandonar sus casas, perder sus bienes, su ganado y sus cosechas, que han sobrevivido con la ayuda de la gente y de los migrantes y están abandonados a su suerte por las autoridades.

Por ello, en el documento claman al Presidente de la República: "No nos abandone por favor", esa petición se hace extensiva al gobernador, alcalde y legisladores zacatecanos, incluso, también piden la intervención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para ayuda humanitaria.

En esa carta también se hace un llamado a los grupos delictivos: "Les rogamos que nos permitan volver y vivir en paz, insistimos que somos gente buena, realmente no queremos ningún tipo de problema con ustedes, ni con nadie y nos atrevemos hacerles llegar este mensaje porque necesitamos paz, no queremos ver más sangre derramada por nuestras calles , ni lágrimas rodando por las mejillas".