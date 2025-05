Desplazados por tren en el Istmo exigen un hogar

Villahermosa, Tab.- Un total de 604 familias de Teapa, Tabasco, fueron reubicadas para despejar el paso del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Con un presupuesto de 351.1 mdp, las familias que por décadas vivieron en los derechos de vía del antiguo Tren Transístmico fueron trasladadas a tres fraccionamientos: Bella Luz, donde vivirían 296 familias; Bosques de la Sierra, para 200, y Sueño de Piedra, para 108 familias.

Sin embargo, lo que se prometió como un nuevo comienzo se ha convertido para la gente en engaño, negligencia y opacidad.

El fraccionamiento Sueño de Piedra resume la decepción. Las casas, entregadas en obra negra, son solamente un cascarón. No tienen agua potable, la electricidad es inestable, y las calles no están pavimentadas ni cuentan con alumbrado público.

Dentro de las viviendas, los habitantes enfrentan filtraciones, tuberías tapadas y derrame de aguas negras.

Doña Romana López Gómez, quien vivió 38 años junto a las vías, describe que las cosas para ellos cambiaron, pero para empeorar.

“Vivíamos mejor antes. Ahora no tenemos agua, la luz falla y no hay escrituras. Nos dieron una garantía de un año, pero la Conavi [Comisión Nacional de Vivienda] no responde”, se lamenta la mujer.