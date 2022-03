Despliegan a marinas antimotines en Palacio Nacional

Marinas del cuerpo antimotines de la Tercera compañía de la Secretaría de Marina (Semar) fueron desplegadas esta mañana en el resguardo de las inmediaciones de Palacio Nacional, quien amanece totalmente blindado ante las protestas que hoy se realizarán por el Día Internacional de las Mujeres.

Las marinas del cuerpo antimotines portan equipo táctico y escudos.

Ante este bloqueo, representantes de los medios de comunicación deben de caminar hasta las calles Venustiano Carranza o Donceles para poder ingresar a la calle Correo Mayor -localizada atrás de Palacio Nacional- para entrar esta mañana a la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El acceso al Zócalo está cerrado para vehículos y solo peatones pueden ingresar.

---Instalan vallas en Palacio Nacional

Ayer lunes por la noche, elementos militares y civiles instalaron decenas de vallas metálicas de más de tres metros frente a Palacio Nacional para resguardarlo ante estas manifestaciones.

También ayer, pero por la mañana, el presidente López Obrador aseguró que tiene información de que en las manifestaciones de mañana grupos contra su gobierno se están preparando para usar marros, sopletes y bomba molotov para buscar proyectar "la imagen de un México en llamas".

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal llamó a que las manifestaciones se realicen de manera pacífica.

Acusó que realizar actos violentos en esta marcha "no son ni siquiera feminismo " pues son posturas conservadoras y reaccionarias en contra de su gobierno.

---Piden a mujeres manifestarse pacíficamente

"Hago un llamado a las mujeres que se van a manifestarse, mañana, las mujeres para que se caiga en provocaciones y no haya violencia porque tenemos información de que se están preparando con marros, sopletes, con bombas molotov. ¿De qué se trata? Ya eso no es defender a las mujeres, ni siquiera es feminismo. Esa es una postura totalmente conservadora, reaccionaria en contra nuestra, en contra de la política de transformación.

"Hago un llamado a que las manifestaciones sean pacificas y que no se caiga en la provocación y en la violencia", dijo.