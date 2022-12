Desplome de trabes de puente fue por error humano: Obras Sinaloa

A-AA+

CULIACÁN, Sin., diciembre 5 (EL UNIVERSAL).- El desplome de cinco trabes colocadas en la construcción del nuevo puente sobre el río Quelite, de la carretera federal número 15, el cual fue destruido en septiembre del año pasado por el huracán "Nora", retrasa la conclusión de la obra y la empresa responsable asumirá los costos de esta pérdida y la reposición de las mismas.

José Luís Zavala Cabañillas, Secretario de Obras Públicas del Estado, dijo que el colapso de estas estructuras fue causa de un inadecuado manejo en una de las trabes, con un peso de 80 toneladas, perdió la verticalidad y se impactó con las cuatro restantes, lo que provocó el efecto dominó, por lo que la empresa responsable Grovson S. R.L., ya está trabajando en su reposición.

Aseguró que este accidente no fue producto de la mala calidad de las trabes, sino un error humano, al momento de su colocación, por lo que la empresa encargada de esta parte de la obra de edificación del nuevo puente, tendrá que absorber las pérdidas económicas.

---Huracán "Nora" dañó puente

Zavala Cabanillas externó que, por fortuna al colapsar las cinco trabes, no había trabajadores en la parte de abajo, por lo que no se tienen personas lesionadas, solo los daños materiales que pueden superar los tres millones de pesos en la reposición y colocación de las nuevas estructuras.

El Secretario de Obras Públicas del Estado recordó que a causa de los efectos del huracán "Nora" que azotó el estado en el mes de septiembre del 2021, el puente sobre el río Quelite, que cruza la carretera federal número 15, se vino abajo a causa del aumento en su caudal.

Con una inversión de 178.5 millones de pesos de aportación federal y doce estatales, en junio pasado se concursó la obra de construcción del nuevo puente, la cual se dividió en cuatro frentes para acelerar su ejecución y generar fuentes de empleo en el estadio.