"Despropósito pretender descalificar consulta", dice el INE

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró que de la mano de la ciudadanía el órgano electoral volvió a cumplir con México al organizar, no sin obstáculos, un proceso de revocación de mandato con legalidad, transparencia y certeza.

"La ciudadanía volvió a confiar en su INE aun cuando se viven los efectos de la pandemia".

Córdova Vianello calificó que la de este domingo "fue una jornada exitosa" y agradeció a la ciudadanía la demostración de civismo y compromiso democrático, por lo que aseveró: "Pretender descalificar la organización y la participación es un despropósito y un desprecio a la lección que hoy, una vez más, nos han dado a todos los ciudadanos".

El primer ejercicio de revocación de mandato que se realizó ayer domingo en el país habría alcanzado apenas 18% de votación (16.7 millones de sufragios), lo cual llevaría a no ser vinculante, ya que la Constitución señala que para aplicarse debe haber mínimo 40% de participación de personas registradas en la Lista Nominal.

En 2018, el hoy Presidente obtuvo el triunfo con 30 millones 113 mil 483 votos, cifra histórica en la elección presidencial.

En agosto de 2021 se efectuó el primer ejercicio oficial de consulta ciudadana solicitado por el Ejecutivo federal, mediante el cual se buscó determinar si los expresidentes de México debían o no ser llevados a juicio. En ese ejercicio participó 7.11% de la ciudadanía, apenas 6 millones 663 mil 208 votos, por lo cual no fue vinculante.

Tanto para la consulta popular como para la revocación de mandato se instalaron más de 57 mil casillas debido a las limitaciones presupuestarias, y en la elección federal de 2018 se contemplaron 156 mil 807.

Ayer domingo, por primera vez se llevó a cabo la revocación de mandato, la cual estuvo rodeada de una evidente confrontación entre el gobierno federal, gobernadores de Morena y el partido en el gobierno, en contra del árbitro electoral.

Al cerrar la jornada y efectuarse el conteo rápido en mil 830 casillas (de 57 mil 448 en todo el país), el grupo técnico correspondiente determinó que la participación de la ciudadanía fue de entre 17% y 18.2%.

El consejero presidente del (INE) dio a conocer el informe sobre el conteo rápido, el cual se cerró a las 21:00 horas de ayer.

Para el porcentaje de respuestas se obtuvo que entre 6.4% y 7.8% de votantes piden que se le revoque el mandato al presidente Andrés Manuel López Obrador por pérdida de confianza. Entre 90.3% y 91.9% de los participantes votaron por que el Mandatario federal continúe en su encargo hasta 2024. Los votos nulos son entre 1.6% y 2.1%.

"No son los resultados finales", aclaró Córdova Vianello. Será hasta este lunes cuando se tenga la última acta de votación computada, cuando se den a conocer los números finales del primer ejercicio de revocación de mandato.

Anoche, al reanudarse la sesión de Consejo General del INE, se informó que se instalaron 100% de las casillas: 57 mil 448.