Después de ayudar a encontrar a su amo, perrito lo espera afuera del IMSS

"El Palomo", el perro de Don Goyo -de 84 años, quien se desorientó y se extravió—, guió a los elementos de seguridad, de protección civil, y a sus familiares a localizar a su amo.

En un emotivo comunicado, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) narró el enorme amor del noble animal hacia su dueño.

Don Gregorio, salió del domicilio en la colonia Cuervitos, municipio de Moctezuma, el domingo 27 de noviembre por la tarde.

Él comparte la vivienda con su sobrina Ramona y su familia, y aunque ellos advirtieron su ausencia y estuvieron buscándolo en distintos puntos de la ciudad, no lograron localizarlo.

Como Don Goyo se había ausentado para visitar pueblos cercanos en ocasiones anteriores, su sobrina Ramona decidió esperar unos días para ver si regresaba, tal como ya había ocurrido anteriormente.

Sin embargo, sintió inquietud porque su tío había tenido lapsos de pérdida de memoria.

Finalmente, decidió acudir a la Fiscalía de Sonora a interponer la denuncia el día 1 de diciembre, en la Unidad de Atención Temprana de Cumpas donde informó sobre la desaparición de su tío Gregorio y solicitó su búsqueda.

Recibida la denuncia, elementos Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se dieron a la tarea de rastrear al octogenario en las inmediaciones del municipio de Moctezuma.

En el operativo participó personal de la Guardia Nacional, Policía Municipal, Protección Civil Municipal y un can especializado en búsqueda, sin resultados positivos.

El 4 de diciembre nuevamente se realizó un operativo de búsqueda y fue el perrito "El Palomo", un can de raza criolla, de 2 años de edad, quien ubicó a Don Goyo, en un terreno despoblado, entre lomas, veredas y cañadas, aproximadamente a tres kilómetros de donde había sido visto por última vez.

El amor incondicional de su mascota permitió que Don Goyo se reuniera otra vez con su familia, porque fue "El Palomo" quien condujo a las autoridades donde se encontraba Don Gregorio, quien fue ubicado con signos de deshidratación, pero a salvo, por lo que fue trasladado al hospital para su revisión, valoración médica y estabilización.

Don Goyo fue diagnosticado con deshidratación y desnutrición, por lo que permanecerá en el hospital varios días; cabe señalar que, desde su ingreso al hospital del IMSS, "El Palomo" ha permanecido día y noche en la puerta del nosocomio a la espera del regreso de su amo.

No cabe duda que el amor que los animales sienten por sus dueños, cuando éstos los tratan bien, se manifiesta de muchas formas, coletazos, saltos, gimoteos, lengüetazos y una silente y permanente compañía, pero en el caso de "El Palomo", lo llevó a salvarle la vida.