Destaca AMLO ahorros por 400 mil mdp del IMSS

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 15 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que debido a la política de racionalidad, el IMSS tiene un ahorro interno de 400 mil millones de pesos y aseguró que está por convertirse en realidad la utopía de que haya un sistema de salud de calidad, gratuito y universal.

En ceremonia de clausura de la 113 asamblea General Ordinaria del IMSS agradeció a todos los trabajadores del Instituto su esfuerzo y profesionalismo durante la pandemia de Covid-19.

"Uno, el que hay trabajadores en el IMSS, hombres y mujeres, con mucho humanismo con mucha dimensión social de mostrada y, lo segundo, que no tiene que ver con lo místico, pero también es importante porque se tiene que ver con la con la racionalidad, hacia el futuro, pues hay un ahorro en el IMSS de 400 mil millones de pesos, que alcanzan para mejorar cada vez más los servicios.

"Agradecer a los trabajadores del IMSS, al personal médico, a todos los trabajadores de unidades médicos, centros de salud, hospitales, al personal administrativo, por su apoyo en tiempos difíciles de la pandemia por Covid. Están inscritos en el seguro 21 millones 600 mil trabajadores, esto no había sucedido nunca y otro dato importante es que el promedio del salario mensual de los trabajadores inscritos en el IMSS de es 14 mil 600 pesos mensual, también histórico.

"Agradecerle a los representantes del sector empresarial y presentantes del sector obrero, desde luego los trabajadores, porque imagínense la dicha enorme de lograr el que se haga realidad lo que establece el Artículo cuarto de la Constitución, el derecho del pueblo a la salud , porque si son 80 millones de derechohabientes, pero somos cerca de 130 millones de mexicanos y hay millones de mexicanos que no tienen seguridad social y el programa IMSS-Bienestar es para eso, para que nadie se quede sin oportunidad de ser atendido ante una enfermedad que se tenga atención médica hasta en los pueblos más apartados que se cuente con médicos con especialistas, en la regiones de la Montaña, de la sierra, de la Selva Lacandona, que se tenga abasto del 100 % de todos los medicamentos, son solo el llamado 'cuadro básico', sino todos los medicamentos, todos los servicios y de manera gratuita, y ese sueño, esa utopía se va a convertir en una realidad pronto en nuestro país", dijo.

En el Patio Central de Palacio Nacional, el Mandatario federal reconoció el desempeño de Zoé Robledo al frente del IMSS, a quien calificó como un funcionario "de primera".

"Felicitaciones a todos a todos los trabajos del IMSS, a los miembros del Consejo y yo creo que coincidimos en que tenemos un director del IMSS de primera, Zoé Robledo", agregó.