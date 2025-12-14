logo pulso
Destaca CSP presencia de la Guardia Nacional

Por El Universal

Diciembre 14, 2025 03:00 a.m.
A
Destaca CSP presencia de la Guardia Nacional

Ciudad de México.- En una de las regiones más complejas del país en materia de seguridad, ubicada en el llamado Triángulo Dorado —zona marcada históricamente por la presencia del crimen organizado y que abarca territorios de Chihuahua, Sinaloa y Durango—, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno atiende los problemas de inseguridad mediante una mayor presencia de la GN y coordinación con autoridades estatales.

Durante una gira de trabajo por el municipio de Guadalupe y Calvo, la Mandataria federal reconoció que existen dificultades en los caminos de la región, pero afirmó que ya se trabaja para enfrentarlas de manera conjunta con el gobierno estatal. "También ya estamos viendo eso aquí con Guardia Nacional; sabemos que está ese problema en los caminos y estamos viendo cómo, con la gobernadora, también ayuda a resolver", expresó al escuchar la petición de una habitante durante una ronda en la que se abrieron micrófonos para solicitudes.

Ante decenas de habitantes reunidos en la comunidad de Santa Tulita, subrayó que no fue hasta 2024 cuando se reconoció plenamente a los pueblos originarios como sujetos de derecho público en la Constitución.

