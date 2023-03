Destaca Monreal pluralidad del Canal del Congreso en 25 Aniversario

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 17 (EL UNIVERSAL). - El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, aseguró que el Canal del Congreso ha generado una nueva política para la difusión del trabajo legislativo, le ha dado voz a la pluralidad de actores sociales de nuestro país y ha actuado con profesionalismo y calidad.

“Ahora que se complemente con la radio, llegaremos a más lugares en el país, con calidad, nitidez, buenos reporteros, e irá creciendo, avanzando y consolidándose”, expresó.

Durante un evento especial para conmemorar los 25 años del Canal del Congreso, el senador dijo que los sistemas públicos de información tienen que fortalecerse y profundizarse, “pues es la mejor opción de imparcialidad”.

Señaló que las y los legisladores contribuyen para que económicamente la partida presupuestal no disminuya y que la pluralidad no se pierda, así como su programación y los distintos contenidos que a diario se realizan e integran.

Ricardo Monreal recordó que, cuando se creó el Canal del Congreso había quienes sostenían que era más conveniente que las cámaras permanecieran en silencio, casi en secreto y que no pudieran desempeñar ningún papel protagónico.

Por ello, “fue una lucha difícil para construir este sistema público de comunicación”, manifestó.

Subrayó que las y los trabajadores del Canal, han aprendido a respetar y atender por igual a los legisladores de todos los Grupos Parlamentarios que integran el Congreso de la Unión.

Indicó que le gustaría que hubiera más voces que no sólo fueran del Congreso, sino que en determinada programación se sumaran temas de distintas materias; sin embargo, “no podemos abrir tanto los espacios porque su naturaleza jurídica es mostrar, reseñar e informar sobre las actividades legislativas”.

Puntualizó que, la gente sintoniza cada vez más el Canal del Congreso, por ello, “vamos a fortalecerlo y dar voz a todos, porque es la naturaleza de esta institución pública”.

