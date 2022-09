Destaca oposición en Senado proyecto contra prisión preventiva

A-AA+

La oposición en el Senado destacó el proyecto que analiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para proponer la inaplicabilidad de la prisión preventiva oficiosa al argumentar que será un paso histórico en el país en materia de justicia.

Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del PRI, indicó que los excesos están pervirtiendo esta figura y la están convirtiendo en uso faccioso del poder.

En rueda de prensa, consideró que si la Corte ratifica su constitucionalidad, mandaría el mensaje de que apuesta por un sistema más tradicional de justicia.

"Yo creo que estaríamos dando el mensaje de que la Corte opta más por un sistema restrictivo de garantía, porque estaríamos mandando el mensaje de que la Corte apuesta más por un sistema tradicional de justicia. Pero, en este caso, yo creo que deberán ir por una apuesta progresista".

Damián Zepeda, senador del PAN, exhortó a las y los ministros a que tengan valor para acabar con esta clara violación a derechos humanos.

Indicó que la prisión preventiva no significa que no pueda existir, es decir, que no será en automático, pues hay un catálogo de muchas medidas cautelares, entre ellas, que vaya alguien y firme, entregar el pasaporte, arresto domiciliario o el uso de un brazalete electrónico.

Comentó que si la Corte del falla en este sentido, sería histórico en pro de los derechos humanos en México.

Confió en que los ministros protegerán verdaderamente a los mexicanos.

"Porque la prisión preventiva oficiosa es la peor violación legal que existe de los derechos humanos, porque significa que te metan a la cárcel, que te metan al bote por años sin haberte probado que eres responsable y culpable de un delito, eso es un abuso brutal".

Responsabilizó al presidente Andrés Manuel López Obrador de presionar y buscar dar línea los ministros, al decir que hay que hacer público cómo votarán estos.

Zepeda destacó la valentía del ministro Luis María Aguilar Morales, pues de aprobarse su proyecto que declara inconstitucional esta medida cautelar, se acabaría con una "etapa negra" de abuso de la justicia en este país.

Cabe recordar que la prisión preventiva oficiosa está estipulada en el artículo 19 de la Constitución.

Durante la conferencia mañanera de este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador, criticó el proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales, al argumentar que eliminar la prisión preventiva implica impunidad y corrupción.