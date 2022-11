Destacan traslado de 3 mil 800 reos de centros estatales a federales

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 17 (EL UNIVERSAL).- En lo que va de este año se han trasladado a más de tres mil 800 internos de centros estatales a cárceles federales, lo que permite mantener la gobernabilidad, así como el orden dentro de los sistemas penitenciarios estatales, manifestó la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez.

También señaló que a la fecha, cerca de tres mil personas han sido beneficiadas con la preliberación: mujeres, adultas mayores, con enfermedades crónico degenerativas, indígenas, extranjeras o que cumplieron con los requisitos de ley.

Al presidir los trabajos de la XXVI Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, celebrada en Pátzcuaro, Michoacán, la funcionaria señaló que hay nuevos tiempos de transformación.

Abundó que han capacitado a 639 trabajadores de los sistemas penitenciarios de 31 estados en materia de derechos humanos y población LGBTTTIQA+, la cual fue certificada por la Academia Nacional de Administración Penitenciaria (ANAP).

También se pondrá a consideración de la conferencia el Protocolo Nacional de Atención en Centros Penitenciarios a Población LGBTTTIQA+.

Con la finalidad de acabar con la discriminación y los obstáculos que impiden proteger los derechos de esa población, así como eliminar el entorno de exclusión que deriva en violencia y maltrato.

Rosa Icela Rodríguez aseveró que la forma de abordar el tema de seguridad a nivel nacional ha cambiado, ya que no se ha venido a ganar una guerra, sino a construir juntos la paz y la tranquilidad que demanda la sociedad mexicana.

La funcionaria destacó que su guía es la Estrategia Nacional de Seguridad, un instrumento que entre sus objetivos considera la recuperación y dignificación de los centros penitenciarios conscientes de que el descuido y desatención los llevó a ser escuelas de criminales y sus centros de operación.

Indicó que en la recuperación de estos espacios se requiere actuar con cero corrupción y cero impunidad, pero también con un esfuerzo coordinado entre autoridades estatales, federales y municipales, indicó la titular de la Secretaría de la SSPC.

La Secretaria subrayó que nadie, de forma individual, puede avanzar en la mejora de los centros penitenciarios, en mantener una adecuada administración y la gobernabilidad necesaria.

Refirió que este trabajo necesita una conjunción de acciones y determinación para evitar prácticas indebidas.

"Al asumir cada estado su responsabilidad en la materia, se logrará una reinserción social efectiva de las personas privadas de su libertad y evitar reincidencias.

"Esto amerita esfuerzo y mucha honestidad, compromiso, transparencia y que no haya complicidades o vínculos con los criminales. La raya, en la actuación de la autoridad, debe estar bien delimitada", consideró Rosa Icela Rodríguez.

Afirmó que quieren centros penitenciarios ordenados, con disciplina, en condiciones adecuadas para la población recluida, donde se respeten los derechos humanos, pero también donde no haya corrupción.

Durante el evento la funcionaria solicitó guardar un minuto de silencio por el fallecimiento, en un accidente aéreo, de Porfirio Sánchez Mendoza, secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes.