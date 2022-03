Destapa PAN a sus aspirantes a la Presidencia en 2024

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 2 (EL UNIVERSAL).- El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, destapó a los panistas que buscan ser candidatos de ese partido a la Presidencia de la República en 2024 y pidió a senadores, diputados federales y locales darle juego y abrirle la puerta y espacios a todos los actores que han levantado la mano.

Entre ellos, Mauricio Vila, Ricardo Anaya, Mauricio Kuri, Maru Campos, Francisco García Cabeza de Vaca, Santiago Creel, Lilly Téllez, "para ir unidos y cohesionados con quien tenga más aceptación y ayude a fraguar la coalición con otros partidos y la sociedad".

Al inaugurar la Plenaria del Sistema Legislativo del PAN, advirtió, "no podrá pasar otra vez por un trágico momento de división como el que vivimos en el 2018, vamos a trabajar realmente por la cohesión por la unidad, pero requerimos con diálogo, con mucha construcción y con mucha apertura darles juego, exposición a quienes busquen ser nuestros aspirantes a la Presidencia de la República. El PAN tiene con qué. Tenemos con quiénes".

Reiteró que Acción Nacional está obligado a ser el articulador de la oposición. "No hay nadie más, hoy Acción Nacional está obligado a ser el que conjunte esfuerzos y corrija el rumbo, nadie más lo va a hacer. Hoy Acción Nacional tiene un compromiso con las y los mexicanos".

Asimismo, convocó a los legisladores federales y locales de Acción Nacional a trabajar unidos para defender la libertad, la democracia y las instituciones en México, ello ante un gobierno cínico que no ha aclarado la corrupción por la casa de Houston y que ha mentido en todo.

"Hoy venimos aquí los legisladores de Acción Nacional, locales y federales, a refrendar nuestro compromiso con México de que las y los mexicanos cuentan con Acción Nacional y sus legisladores para defender la libertad, para defender la democracia, para defender las instituciones y para corregir el rumbo en el 2024, venimos a hacer ese compromiso con valor, con decisión", precisó.

Dijo que llegó el tiempo de las claras definiciones y les pidió anteponer el interés superior del país al interés personal para cuidar la coalición conformada con otros partidos con los que se construyeron el INE y el INAI y se hicieron reformas que modernizaron a nuestro país.

En el encuentro ante senadores, diputados federales y locales de 31 estados y dirigentes del partido, Cortés Mendoza afirmó que la brújula es clara: cambiar el rumbo de México.

El presidente del PAN aseguró que será bienvenida una eventual reforma electoral que fortalezca al árbitro electoral.

Respecto a la reforma eléctrica, afirmó que el PAN busca que la gente pague menos en su recibo de luz, generación de energías limpias y renovables, y certeza a las inversiones.