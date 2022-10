Destapan que Villamil compró "antenas fantasma" con cargo al erario

A-AA+

Jenaro Villamil Rodríguez, director general del Sistema Público de Radiodifusión (SPR), señalado como uno de los más activos propagandistas del presidente López Obrador, se encuentra en el ojo del huracán, tras darse a conocer una serie de inconsistencias registradas en su gestión.

En el capítulo 99 de Latinus, conducido por Carlos Loret de Mola, se señala que con Villamil Rodríguez al frente del SPR se han detectado desvíos de dinero, desfalcos, licitaciones amañadas y antenas fantasmas, es decir, que se pagaron, pero no existen.

Simulación de competencia en licitaciones. En Acapulco Guerrero, se registró la licitación dos veces para la construcción de una torre de transmisión de televisión, entregó dos veces el anticipo y en estas dos ocasiones la construcción ha quedado inconclusa, siendo el 1 de octubre de 2020 el fallo de la primera licitación a nombre de la empresa ACOISA S.A. de C.V. por un monto total de 16 millones 978 mil 223 pesos.

El fallo de la segunda licitación data del 11 de octubre de 2021 a favor de ET & SMART DRILLING S.A. de C.V., ganando la partida por más de 13 millones de pesos, dando un anticipo de 30%.

Una licitación más fue registrada en Taxco, Guerrero, donde la convocatoria fue presentada el 5 de octubre del 2021 y ganada nuevamente por ET & SMART DRILLING S.A. de C.V.; el contrato era de 9 millones 203 mil pesos. Para la construcción de esta torre, el plazo máximo para el suministro e instalación quedó fijado para el 30 de enero de 2022. No obstante, el terreno donde supuestamente se llevaría a cabo la construcción de la torre se encontraba en un terreno que no le pertenece a la SPR.

De acuerdo con el Gobierno de Taxco, en todo el municipio no hay ninguna propiedad del Sistema Público de Radiodifusión donde pueda construir.

Otro contrato más fue realizado en Hermosillo, Sonora, estado que lleva años sin una antena retransmisora, pero, de acuerdo con el SPR, el 30 de octubre de 2020 se entregó a la empresa Muriel Construcciones S.A. de C.V. un contrato para levantar una torre. De acuerdo con la empresa, la edificación no se llevó a cabo ya que SPR la dejó en el limbo, pues no hubo ni firma de contrato ni anticipo.

De acuerdo con los registros, desde 2017, Hermosillo no ha tenido antena, ya que una tormenta la derribó, por lo que mantienen la señal al aire usando torres ajenas.

Irregularidades detectadas. Otras irregularidades detectadas dejan ver que el SPR de Villamil solicitó en diciembre de 2020, la contratación de una coordinadora para la ampliación de cobertura de señal de SPR. En la contienda participaron tres personas que presentaron cartas de cotización con la misma redacción, pero con diferente monto, siendo el ganador Oscar Baldenebro Salle quien mensualmente cobraba un sueldo de 140 mil pesos, monto mayor al que el presidente López Obrador gana.

El avance registrado de esta obra es de cero por ciento, señala el reportaje.

Estas irregularidades fueron dadas a conocer a Jenaro Villamil por el Órgano Interno de Control en el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, donde detallan incumplimiento en entrega e instalación de servicios, contratos sin documentación probatoria e irregularidades en contrataciones.

Vacaciones pagadas por el erario. El reportaje también señaló que en sus redes sociales, Jenaro Villamil presumió las vacaciones que realizó a su tierra, Mérida, Yucatán, con dinero público. Sin embargo, en el informe de comisión registró que el objetivo era acordar mecanismos de cooperación en el tema de medios de comunicación públicos con el gobernador Mauricio Vila Dosal, además de visitar la estación retransmisora de Mérida, Yucatán.

Habrá respuesta puntual: Villamil. Horas después de la presentación del reportaje, Jernaro Villamil aseguró a través de su cuenta de Twitter que habrá respuesta puntual e institucional a los señalamientos expuestos.