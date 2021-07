Destapes a mitad de sexenio, mensaje de derrota de AMLO: PRD

Los destapes tempraneros realizados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en torno a la sucesión presidencial en 2024, representan un mensaje de derrota del ejecutivo, afirmó la coordinadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez.

"Al alentar destapes presidenciales -usando incluso un espacio y recursos públicos para dirimir decisiones políticas internas de su partido-, cuando apenas ha transcurrido la mitad de su mandato, el presidente envía un mensaje de derrota y de reconocimiento implícito de que su gobierno ha fracasado", puntualizó.

La legisladora consideró que además, se trata de cortinas de humo, para evitar ser cuestionado sobre los graves problemas del país.

"Las y los ciudadanos lo eligieron para seis años, no más, pero tampoco menos; por lo que López Obrador debe enfocarse en enderezar el rumbo del país, porque lo que hasta el momento ha hecho ha sido insuficiente o no ha dado los resultados esperados por las y los mexicanos", apuntó.

La diputada federal por Jalisco sostuvo que la ciudadanía "ya está cansada de tantos distractores", pues López Obrador se empeña en ejercer el cargo de Ejecutivo Federal, "al tiempo que conduce a Morena, diseña campañas, usa los recursos públicos con fines clientelares y ahora organiza su sucesión mientras el país se estanca".

Entre los problemas más destacados enlistó el desempleo, la pobreza, y la delincuencia.

"La expansión del narcotráfico, el record de la violencia y los asesinatos de siete niñas, niños y adolescentes todos los días, son otros graves problemas a los que el presidente simplemente no presta la atención debida", denunció.

Juárez Piña insistió en que el presidente debe replantear sus políticas públicas, "porque la mitad de su mandato ha sido un fracaso y todo parece indicar que la situación empeorará, mucho más si se dedica a dirigir a Morena, en lugar de conducir al país".