Destinan 6.9 millones a imagen de San Lázaro

Mediante dos acuerdos, la Cámara de Diputados ha autorizado 6 millones 900 mil pesos al llamado espacio cultural San Lázaro, para la realización de diversas actividades a lo largo de 2021. Esas acciones forman parte de una estrategia destinada a cambiar la mala imagen en torno al recinto legislativo de San Lázaro.

El pasado 12 de octubre se avalaron recursos por 3.4 millones de pesos, para que, durante el último trimestre de 2021, se lleve a cabo la conmemoración de los 200 años de la consumación de la Independencia, de los 100 años de la fundación de la Secretaría de Educación Pública y "diferentes acciones como coloquios, conferencias magistrales, literatura, cineteca de San Lázaro, artes visuales y plásticas, conciertos, así como la realización de documentales y presentaciones de libros".

El acuerdo en poder de EL UNIVERSAL establece: "Se autoriza e instruye a la Secretaría General y a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros para que, a través de las direcciones generales competentes, se destinen recursos para la ejecución del espacio cultural San Lázaro 2021, por la cantidad de $3,400,000.00 (tres millones cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.) más el pago del Impuesto al Valor Agregado".

Las acciones para mejorar la perspectiva ciudadana del Congreso han rendido pocos frutos. El Centro de Estudios de Opinión Pública de la propia Cámara de Diputados realizó una encuesta en donde se señala que 85% de los ciudadanos desconoce quiénes son los diputados que los representan, mientras que 70% de ellos no saben qué se hace en el interior del recinto legislativo. De acuerdo con datos del Inegi, 44 % de los mexicanos siente desconfianza por los diputados y senadores.

Previo al acuerdo que se aprobó en octubre pasado, en enero de 2021 se aprobaron 3.5 millones de pesos, los cuales se ejercieron hasta agosto de este año. Recursos con los que se realizaron conferencias, foros, exposiciones y videos.

La secretaria General de la Cámara Baja, Graciela Báez Ricárdez, reconoció en entrevista con EL UNIVERSAL que desde 2019 se detectó la falta de una campaña institucional con audiencias segmentadas en medios tradicionales y en redes sociales, con el fin de mejorar el rostro de San Lázaro ante la ciudadanía.

Descartó que el uso de esos recursos se trate de un derroche o dinero tirado a la basura.

"El espacio cultural San Lázaro inició en 2019 sin recursos; lo hicimos con recursos propios. En 2020 nos autorizaron 500 mil pesos para pagar conferencistas. Ya en 2021 creció el presupuesto por estas efemérides programadas y porque comenzó a hacerse la producción de videos de las exposiciones, que es lo más costoso", apuntó.

Explicó que, de junio de 2019 a marzo de 2020, en el interior de la Cámara Baja se realizaron 433 eventos culturales de manera presencial, mientras que de marzo de 2020 a la fecha se han desarrollado 602 eventos virtuales con un total de 430 mil reproducciones y un alcance de 890 mil personas.

Sobre el uso de los recursos, aclaró que de los 3.5 millones autorizados para el periodo de enero a agosto de 2021 "quedó un remanente de 90 mil pesos que ya no se utilizó", por lo que para el último trimestre del año es posible que no se ejerza el total de los 3.4 millones autorizados.

"Para este ejercicio vamos a ir viendo, es más corto el periodo y son menos los eventos, entonces esa cantidad es un tope, pero pueden quedar remanentes".

En lo que queda de noviembre y para el mes de diciembre el espacio cultural San Lázaro tiene programados 24 seminarios, cursos, presentaciones de libros, y foros, un concierto y un ciclo de cine, además de la producción de un documental sobre la vida de José Vasconcelos y la creación de diversas cápsulas informativas que serán transmitidas a través de diversos canales de televisión.

"La idea es ser como el Congreso de Washington, cuya biblioteca ya tiene un peso específico como centro cultural. La gente ya acude a ese lugar a ver arte, cultura, presentaciones de libros, premios de literatura, etcétera. Entonces, la idea es que el espacio cultural sea una réplica, que pueda ser incluso el centro cultural más importante en el oriente de la ciudad", concluyó la secretaria General.