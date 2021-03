Destituyen a director de Seguridad de Tulum por muerte de mujer

Los tres policías y la agente involucrados en el caso, fueron trasladados esta mañana al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, en donde serán puestos a disposición de un juez de control.

El edil reiteró que no se permitirá ningún tipo de impunidad y declaró que entendía la indignación provocada por los hechos, registrados el 27 de marzo.

Vicencio Méndez no está sujeto a investigación, pero fue relevado del cargo como responsable directo de los elementos que, al someter a Victoria, le provocaron la muerte.

El ahora ex funcionario había sido nombrado en el cargo el ocho de marzo de 2020, en sustitución de Jesús Pérez Abarca, quien fue colocado por el entonces secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Alberto Capella Ibarra, el 20 de junio de 2019.

Pérez Abarca había renunciado al cargo de secretario de Seguridad Pública en Cancún, el 16 de mayo de 2019. Su llegada a la corporación desató rápidamente inconformidades e incluso un motín por parte de los elementos, quienes denunciaron públicamente que él y Capella Ibarra, pretendían obligar a recabar datos de empresarios, negocios y domicilios, para armar bases de datos, con fines poco claros.

Al dejar el cargo, Abarca fue sustituido en Cancún por Eduardo Santamaría Chávez, y fue colocado en Tulum, por Capella.

Santamaría Chávez fue separado del cargo, en Cancún, en noviembre del año pasado, luego de la represión armada de una manifestación ciudadana, durante la cual elementos a su cargo dispararon en contra de las y los asistentes, hiriendo y lesionando a varias personas.