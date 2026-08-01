Destituyen a secretaria general tras polémica
Rectoría de la Máxima Casa de Estudios solicitó la renuncia de Patricia Dávila
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CIUDAD DE MÉXICO.- Fuentes de la UNAM confirmaron que la Rectoría de la Máxima Casa de Estudios solicitó la renuncia de la secretaria general, Patricia Dávila Aranda, luego de la polémica por el examen en línea de selección del ciclo escolar 2026-2027.
En noviembre del 2023, Leonardo Lomelí Vanegas asumió como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y la designó para el cargo.
Así Patricia Dávila Aranda, bióloga por la Universidad Autónoma Metropolitana, se convirtió en la primera mujer en ocupar la secretaría general.
"Estoy seguro de que esta Secretaría queda en muy buenas manos y que podremos trabajar juntos por nuestra casa de estudios en estos años que vienen: interesantes, desafiantes y llenos de oportunidades", afirmó Lomelí Vanegas en el momento.
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A lo largo de su carrera, Patricia Dolores Dávila Aranda, quien estudió la maestría de Ciencias en la Universidad Nacional Autónoma de México, ha desempeñado diferentes cargos:
Investigadora titular "C" de tiempo completo en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala
En 1989 entró al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en el aquel entonces Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), donde obtuvo los grados I, II y III
Presidenta de la Sociedad Botánica de México (1999-2002)
Directora de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de 2012 a 2016 y de 2016 a 2020
En 2021, obtuvo el grado de Investigadora Nacional Emérita en el Sistema Nacional de Investigadores
Durante casi 40 años de trayectoria, 50 alumnas y alumnos se han graduado bajo su dirección. De dicha cantidad, 15 fueron de licenciatura, 22 de maestría y 13 de doctorado.
La Secretaría General apoya al rector con la dirección de esta última.
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