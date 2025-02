Detectan venta ilegal de productos Paradise

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) alertó de la comercialización ilegal de productos elaborados con CBD de diversas marcas, entre ellas Paradise, empresa ligada al expresidente, Vicente Fox.

La autoridad sanitaria señaló que las marcas Paradise, Doctor CBD, Join't me, CBDFX, Tryp, Crazy Eats y Kanabi no cuentan con autorización ni evaluación para su venta.

En el comunicado, Cofepris señala que estas tiendas comercializan alimentos, productos de confitería, suplementos alimenticios, cosméticos, así como bebidas con ingredientes como: CBD, extracto de cáñamo y/o aceite de hemp o tetrahidrocannabidol THC, lo que representan un riesgo a la salud pública.

En la Ley General de Salud Pública se indica que la actividad en torno a la regulación en materia de cannabis y sus derivados, así como sus isómeros, es únicamente para fines médicos y científicos.

Por lo que los ingredientes utilizados por estas marcas no pueden ser empleados en la elaboración de alimentos, suplementos alimenticios, cosméticos o bebidas.

Paradise, ligada al expresidente Fox

En 2023 fueron suspendidas actividades de Paradise, empresa de la cual es socio Vicente Fox, en varias de sus tiendas al no cumplir con la regulación sanitaria y poner en riesgo la salud de las personas.

"(Los productos asegurados) contienen CBD, semillas de cáñamo, así como extractos de cannabis y otras sustancias, de las cuales no se tiene evidencia de seguridad, calidad u origen de fabricación", señaló en su momento la Cofepris.