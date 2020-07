Detectan 50 bienes a César Duarte

Durante una gira en Hidalgo del Parral, el gobernador del estado, Javier Corral Jurado, informó que, hasta el momento, el despacho contratado por el gobierno local ha detectado un total de 50 bienes propiedad del exgobernador César Duarte Jáquez.

De visita en la tierra natal del exmandatario priista, Corral Jurado refrendó su compromiso con los chihuahuenses para lograr la extradición de Duarte Jáquez, a quien se le habían detectado 10 bienes en un inicio; sin embargo, dijo, actualmente se tiene conocimiento de que posee 50 propiedades tanto en México como en Texas, Nuevo México y Florida, en Estados Unidos, algunas de ellas a nombre de empresas o prestanombres.

Corral Jurado explicó que el hallazgo de estas posesiones estuvo a cargo del despacho de abogados contratado en Estados Unidos por el gobierno estatal, al cual no se le pagará nada hasta que los bienes sean recuperados.

De hecho, de acuerdo con la información proporcionada, Duarte Jáquez se encontraba en el negocio de su propiedad, denominado Autopartes Chávez, cuando fue detenido el miércoles pasado.

"Nuestro compromiso en este tema, en esta causa por la que nos hemos cruzado o comprometido, será hasta el último día de mi gobierno. No vamos a cejar para que se haga justicia completa para Chihuahua", externó Corral Jurado. Destacó que su prioridad es recuperar el dinero saqueado y regresarlo a los ciudadanos de Chihuahua, principalmente, a través de recobrar los inmuebles que se adquirieron a costa del erario.

Durante el evento de inauguración de una galería de arte popular, el gobernador del estado recibió una sentida felicitación por parte del alcalde de Parral, Alfredo Lozoya Santillán, quien afirmó que no todos los parralenses son como el exmandatario priista, quien tenía parte de sus ranchos y propiedades ubicados en las inmediaciones de este municipio.